Francesco Renga a Sanremo 2026: il testo e il significato di Il meglio di me scritto da Giovanna Codella 26 Febbraio 2026 Francesco Renga partecipa all’edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Il Meglio di Me. Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantante, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il suo pezzo sanremese parla di come le insicurezze personali di un uomo, se non affrontate al momento giusto, si riflettano nelle relazioni. La canzone offre anche l’invito a non nascondere a se stessi le proprie paure e ad affrontarle, in modo da poter vivere il rapporto con l’altra persona dandogli solo il meglio di sé. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Il meglio di me di Francesco Renga Sai sono ritornato Là dove le paure nascono Non scapperò come ho sempre fatto Ma se lo vorrai Ti lascerò la mano Che ancora non so camminare In mezzo alle piccole cose Con i pugni chiusi in tasca Ed un muro nella testa Non è stato facile Ma a volte Capita Che sorride anche una lacrima Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me Lascialo in macchina Fra tutti i miei Dettagli sei Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me Eccomi, eccoti Il meglio di me Ridere, cambiare Imparare dagli sbagli Guarire, vedere Il tempo sulle mani Non puoi spostare le strade Ma in mezzo a una frase Trovo la direzione E ancora non so perdonare Il tempo che cambia le cose Ed i segni sulla faccia Di una vita che ti spacca Non è stato facile Ma a volte Capita Che sorride anche una lacrima Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me Lascialo in macchina Fra tutti i miei Dettagli sei Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me Eccomi, eccoti Se tu fossi qui stasera Con tutto quel coraggio che non ho Le parole bruceranno in gola Non ancora Ancora no Fra tutti i miei Dettagli sei Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me Eccomi, eccoti Il meglio di me (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Cosa ne pensate di Il meglio di me di Francesco Renga?