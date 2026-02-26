Francesco Renga a Sanremo 2026: il testo e il significato di Il meglio di me

Francesco Renga partecipa all’edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Il Meglio di Me.

Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantante, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Il suo pezzo sanremese parla di come le insicurezze personali di un uomo, se non affrontate al momento giusto, si riflettano nelle relazioni. La canzone offre anche l’invito a non nascondere a se stessi le proprie paure e ad affrontarle, in modo da poter vivere il rapporto con l’altra persona dandogli solo il meglio di sé.

Testo Il meglio di me di Francesco Renga

Sai sono ritornato

Là dove le paure nascono

Non scapperò come ho sempre fatto

Ma se lo vorrai

Ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

In mezzo alle piccole cose

Con i pugni chiusi in tasca

Ed un muro nella testa

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me

Ridere, cambiare

Imparare dagli sbagli

Guarire, vedere

Il tempo sulle mani

Non puoi spostare le strade

Ma in mezzo a una frase

Trovo la direzione

E ancora non so perdonare

Il tempo che cambia le cose

Ed i segni sulla faccia

Di una vita che ti spacca

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Se tu fossi qui stasera

Con tutto quel coraggio che non ho

Le parole bruceranno in gola

Non ancora

Ancora no

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

