GingerGeneration.it

Francesco Renga a Sanremo 2026: il testo e il significato di Il meglio di me

scritto da Giovanna Codella
il meglio di me - francesco renga

Francesco Renga partecipa all’edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Il Meglio di Me.

Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantante, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Il suo pezzo sanremese parla di come le insicurezze personali di un uomo, se non affrontate al momento giusto, si riflettano nelle relazioni. La canzone offre anche l’invito a non nascondere a se stessi le proprie paure e ad affrontarle, in modo da poter vivere il rapporto con l’altra persona dandogli solo il meglio di sé.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 

Testo Il meglio di me di Francesco Renga

Sai sono ritornato
Là dove le paure nascono
Non scapperò come ho sempre fatto
Ma se lo vorrai
Ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
In mezzo alle piccole cose
Con i pugni chiusi in tasca
Ed un muro nella testa
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
Ridere, cambiare
Imparare dagli sbagli
Guarire, vedere
Il tempo sulle mani
Non puoi spostare le strade
Ma in mezzo a una frase
Trovo la direzione
E ancora non so perdonare
Il tempo che cambia le cose
Ed i segni sulla faccia
Di una vita che ti spacca
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Se tu fossi qui stasera
Con tutto quel coraggio che non ho
Le parole bruceranno in gola
Non ancora
Ancora no
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Cosa ne pensate di Il meglio di me di Francesco Renga?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati