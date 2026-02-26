Mara Sattei il testo e il significato di Le cose che non sai di me

Posato ufficiale di Mara Sattei. Crediti: ph. Cristiano Temporin

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con Duemilaminuti, Mara Sattei torna al Festival di Sanremo con il brano Le cose che non sai di me, disponibile in pre-save seguendo questo link.

Il brano è un ulteriore tassello nella nuova fase del suo percorso artistico, iniziata con “giorni tristi”, un periodo in cui l’artista si concentra su temi intimi e personali, in cui il dolore e la fragilità non vengono raccontati come un punto di arrivo ma come passaggi necessari per la trasformazione.

Le cose che non sai di me è una dedica al fidanzato di Mara, Alessandro Donadei, che tra l’altro sposerà quest’anno e che è tra gli autori del brano insieme al fratello Davide Mattei, in arte Thasup.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Le cose che non sai di me di Mara Sattei

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante volte

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra semplice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarli mai

È tutto ciò che non ho fatto mai

È vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura

E mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande, forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Cosa ne pensate di Le cose che non sai di me di Mara Sattei?