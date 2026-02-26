Mara Sattei il testo e il significato di Le cose che non sai di me scritto da Giovanna Codella 26 Febbraio 2026 Posato ufficiale di Mara Sattei. Crediti: ph. Cristiano Temporin Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con Duemilaminuti, Mara Sattei torna al Festival di Sanremo con il brano Le cose che non sai di me, disponibile in pre-save seguendo questo link. Il brano è un ulteriore tassello nella nuova fase del suo percorso artistico, iniziata con “giorni tristi”, un periodo in cui l’artista si concentra su temi intimi e personali, in cui il dolore e la fragilità non vengono raccontati come un punto di arrivo ma come passaggi necessari per la trasformazione. Le cose che non sai di me è una dedica al fidanzato di Mara, Alessandro Donadei, che tra l’altro sposerà quest’anno e che è tra gli autori del brano insieme al fratello Davide Mattei, in arte Thasup. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Le cose che non sai di me di Mara Sattei Quando sei con me Il cielo sai che c’è Mi ricorda l’estate E Trastevere Inizia a dipingere Sopra tutte le case Di quel rosa chiaro Zucchero filato Non sai quante volte Ho cercato di volare via lontano Sembra facile Questa vita che Mischia tutte le carte Noi bambini che Pensano a ridere Con dentro sogni giganti E ci addormentiamo Qui davanti a un film Non sai quante volte Penso domani ce ne andiamo via Ma quanto è bella la follia? Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre Quando son con me Quelle lacrime Sono la pioggia d’estate Sopra il tetto guardo quella gente che Si abbraccia e ride e sembra semplice E le stelle quei pensieri che nel cielo Restano per non scordarli mai È tutto ciò che non ho fatto mai È vivere la vita come vuoi Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Ma in fondo Tutte le volte che ho paura E mi sento perdere Ma poi con te So sentire Anche quando inizia a piovere Sopra quelle domande, forse Tu resta qui Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre Cosa ne pensate di Le cose che non sai di me di Mara Sattei?