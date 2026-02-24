GingerGeneration.it

Sanremo 2026: Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera all’Ariston – medley

Tiziano Ferro ha scelto a Sanremo 2026 per festeggiare un compleanno importate. Sono passati ben 5 lustri da quando Xdono ha lanciato una delle carriera più incredibili della musica italiana. Il cantautore ha celebrato, infatti, i 25 anni dal suo primo singolo di debutto, canzone pubblicata il 22 giugno 2001 che gli regalò subito il grande successo in Italia e non solo.

Venticinque anni di successi e un repertorio diventato parte dell’immaginario collettivo, grandi ballad, ma anche pezzi uptempo, brani questi ultimi che saranno al centro del set che l’artista regalerà al pubblico sanremese e in diretta su Rai1. In questa celebrazione non poteva mancare ovviamente l’ultimo singolo Sono un grande, title track dell’album del cantautore italiano che Tiziano canterà per la prima volta dal vivo.

Le canzoni del medley di Sanremo 2026:

  • Ti scatterò una foto da Nessuno é solo 2006,
  • La differenza tra me e te da L’amore è una cosa semplice (2011)
  • Lo Stadio dal Greatest Hits 2014,
  • Xdono da Rosso Relatico 2001
  • Sono un grande da Sono un grande 2025

Sono molto felice di tornare a Sanremo – aveva raccontato Tiziano Ferro con emozione – perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione Televisiva di “Xdono” durante una Domenica In condotta proprio da lui”.

Il ritorno di Tiziano Ferro:

Ad Ottobre 2025 il cantante è tornato con un disco molto personale, frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

Questa la tracklist di Sono un grande:

  1. Sono Un Grande
  2. Fingo&Spingo
  3. Cuore Rotto
  4. Milite Ignoto
  5. Ti Sognai
  6. Gioia
  7. Quello Che Si Voleva
  8. L’Amore è Re
  9. 1-2-3
  10. Le Piace
  11. Meritiamo Di Più

Tiziano Ferro tornerà in Italia a maggio per dare il via al suo nuovo tour STADI 26 che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400 mila biglietti.

Queste le date del tour:

30 maggio 2026          LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026             MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026             MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026           TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026           BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026           PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026           NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026           ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026           ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026               ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026               BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026             MESSINA – Stadio San Filippo

