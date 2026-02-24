Ditonellapiaga a Sanremo 2026: il testo e il significato di Che Fastidio scritto da Giovanna Codella 24 Febbraio 2026 Posato ufficiale Che Fastidio di Ditonellapiaga Crediti: ph. Ph. Ilaria Ieie Ditonellapiaga è tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo e porta sul palco dell’Ariston il brano Che fastidio, un brano che sfiora la realtà con un tocco leggero, ironico, ma subito pungente, in pieno stile Ditonellapiaga. La cantautrice a febbraio 2022 ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore. In attesa di nuova musica in arrivo nel 2026, a giugno 2025 esce uno speciale 45 giri digitale che contiene alcune tracce simbolo degli anni ‘80 rivisitate dall’artista con le sue inconfondibili sonorità pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Che fastidio di Ditonellapiaga Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Non è che voglia litigare Ho solo qualche osservazione Un pensiero mio La moda di Milano (che fastidio!) Lo snob romano (che fastidio!) Il sogno americano (che fastidio!) E il politico italiano (che fastidio!) La musica tribale (che fastidio!) I cani alle dogane (che fastidio!) E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!) Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!) E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!) E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!) Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!) Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Non è che voglia litigare Ma ho come l’impressione Di non potermi controllare E allora te lo dico (che fastidio!) Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!) L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Su le mani solo se sei dell’acquario Strano ti facevo proprio sagittario La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino Per un piano tariffario Nasi alla francese come in fotocopia Imparare a vivere con un tutorial Passa a premium, clicca qui, ascolta ora! Cento cover Bossa Nova Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Se sono matta io! E allora te lo dico (che fastidio!) Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!) L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Se sono matta io Se sono matta io Se sono matta io Se sono matta io Se sono matta! Nonostante i corsi di meditazione Di respirazione Non posso sopportare Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!) E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!) Oppure l’inno nazionale al piano bar Gli F24, lo spam Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Io non so più cos’è normale Ma sono matta io Ma sono matta io Ma sono matta Cosa ne pensate di Che fastidio di Ditonellapiaga?