Dargen D’Amico a Sanremo 2026: il testo e il significato di AI AI

Posato ufficiale AI AI di Dargen D’Amico Crediti: ph. Ph. Lorenzo Barassi

Dargen D’amico è tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo e porta sul palco dell’Ariston il brano AI AI che è già disponibile in presave.

L’artista torna a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico, proprio come nel 2024 con Onda Alta, ad oggi Disco di Platino.

Il nuovo pezzo prende di mira con ironia e leggerezza i social network e l’intelligenza artificiale lanciando anche una frecciatina non troppo velata all’utilizzo eccessivo della tecnologia nella produzione musicale che attualmente rischia di soffocare la creatività e l’arte stessa.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo AI AI di Dargen D’Amico

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

– Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

– Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

– Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

– Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Cosa ne pensate di AI AI di Dargen D’Amico?