Dargen D’Amico a Sanremo 2026: il testo e il significato di AI AI scritto da Giovanna Codella 24 Febbraio 2026 Posato ufficiale AI AI di Dargen D’Amico Crediti: ph. Ph. Lorenzo Barassi Dargen D’amico è tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo e porta sul palco dell’Ariston il brano AI AI che è già disponibile in presave. L’artista torna a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico, proprio come nel 2024 con Onda Alta, ad oggi Disco di Platino. Il nuovo pezzo prende di mira con ironia e leggerezza i social network e l’intelligenza artificiale lanciando anche una frecciatina non troppo velata all’utilizzo eccessivo della tecnologia nella produzione musicale che attualmente rischia di soffocare la creatività e l’arte stessa. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo AI AI di Dargen D’Amico Prima di entrare in casa Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia Autostrada Adriatica Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa Ti prego, guardala Ha più curve di Gardaland Quando mi ha detto che tornerà in Francia Uffa Ho avuto il mal di pancia AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai – Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Il Bel Paese ha così buongusto Che pure il meteo non è mai brutto È uno stivale però da diva Che si fa il bagno nell’olio d’oliva Dice il Vangelo – Darai da bere A chi è straniero ma ha le stesse vene Prendi sul serio una bollicina E via il pensiero via la pellicina Ho letto sul giornale Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI La pelle dà un effetto eccezionale Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai? AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai – Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Ho litigato con un dj Suonava solo la hit parade Sai, se metti le canzoni giuste La festa vola come Nureyev In Italia, troppa arte Piedi più belli delle scarpe Prendiamo un giorno di riposo Dai, trova il modo, Carlos Raposo Ho letto sul giornale Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI La pelle dà un effetto eccezionale Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai? AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai – Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? Ho fatto un brutto sogno Ma sembrava reale Mi bagnavo nel mare Però ne uscivo sporco E giravamo il mondo Però senza toccare Mi ha fatto molto male Ma mi è piaciuto molto Ama ciò che non ti piace È la chiave per la pace Ma la password salvata mi sembra sbagliata O la linea è saltata e ci prende fuoco casa A me mi ha rovinato la rete Altrimenti avrei fatto il prete Avrei lasciato il paese fuggendo via A cercare fortuna in Albania AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai – Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Cosa ne pensate di AI AI di Dargen D’Amico?