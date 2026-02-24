Ermal Meta a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stella Stellina scritto da Giovanna Codella 24 Febbraio 2026 Posato ufficiale Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti. Crediti: ph. Roberto Graziano Moro Il titolo della canzone che Ermal Meta porta al Festival di Sanremo 2026 è Stella stellina, un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto, disponibile in presave per essere ascoltato e riascoltato. Ermal non è nuovo sul palco dell’Ariston: la sua storia con il Festival di Sanremo è ricca di tappe significative, fra successi e riconoscimenti. L’ultima nel 2021 quando tornò tra i Big con Un milione di cose da dirti, piazzandosi ancora una volta sul podio. Meta è ora pronto a salutare il pubblico con Stella stellina, il nuovo capitolo della sua carriera musicale, che parla della storia di una bambina palestinese la cui preziosa vita è stata stroncata dall’assurdità della guerra. Da maggio 2026, l’artista è atteso nei Club di tutta Italia con il suo nuovo tour che lo riporterà ad un contatto diretto con i suoi fan e che proseguirà poi per tutta l’estate. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Stella Stellina di Ermal Meta Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu Ho trovato la tua bambola Mi è sembrato di vederti ancora Eri così piccola La stringevi fino a sera È passata già un’eternità O solamente un’ora Da quando nel cielo una nuvola Risale dalla tua casa Dalla mia casa Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu Ho cercato di strapparmi il cuore Perché senza non si muore Ma ho avuto paura nel mentre Di non sentire più niente Ho pensato anche di scappare Da una terra che non ci vuole Ma non so dove andare Tra muri e mare non posso restare Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu Fiori in un cortile con le pietre intorno Come le farfalle hai vissuto un giorno Figlia di nessuno, melodia di un canto Quello della gente che ti ha amato tanto Oh, mia bambina, la notte è nera nera La rabbia e la preghiera non basteranno più Dalla collina verrà una primavera Nel vento della sera ci sarai pure tu Stella stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina verrà una primavera Nel vento della sera ci sarai pure tu Non ti ho dimenticato Aspetto il tuo ritorno Come le farfalle Hai vissuto solo un giorno Cosa ne pensate di Stella Stellina di Ermal Meta?