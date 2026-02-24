GingerGeneration.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stella Stellina

scritto da Giovanna Codella
Stella Stellina Ermal Meta

Il titolo della canzone che Ermal Meta porta al Festival di Sanremo 2026 è Stella stellina, un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto, disponibile in presave per essere ascoltato e riascoltato.

Ermal non è nuovo sul palco dell’Ariston: la sua storia con il Festival di Sanremo è ricca di tappe significative, fra successi e riconoscimenti.

L’ultima nel 2021 quando tornò tra i Big con Un milione di cose da dirti, piazzandosi ancora una volta sul podio. Meta è ora pronto a salutare il pubblico con Stella stellina, il nuovo capitolo della sua carriera musicale, che parla della storia di una bambina palestinese la cui preziosa vita è stata stroncata dall’assurdità della guerra.

Da maggio 2026, l’artista è atteso nei Club di tutta Italia con il suo nuovo tour che lo riporterà ad un contatto diretto con i suoi fan e che proseguirà poi per tutta l’estate.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Stella Stellina di Ermal Meta

Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata già un’eternità
O solamente un’ora
Da quando nel cielo una nuvola
Risale dalla tua casa
Dalla mia casa
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho cercato di strapparmi il cuore
Perché senza non si muore
Ma ho avuto paura nel mentre
Di non sentire più niente
Ho pensato anche di scappare
Da una terra che non ci vuole
Ma non so dove andare
Tra muri e mare non posso restare
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Fiori in un cortile con le pietre intorno
Come le farfalle hai vissuto un giorno
Figlia di nessuno, melodia di un canto
Quello della gente che ti ha amato tanto
Oh, mia bambina, la notte è nera nera
La rabbia e la preghiera non basteranno più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Non ti ho dimenticato
Aspetto il tuo ritorno
Come le farfalle
Hai vissuto solo un giorno

Cosa ne pensate di Stella Stellina di Ermal Meta?

