Ermal Meta a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stella Stellina

Posato ufficiale Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti. Crediti: ph. Roberto Graziano Moro

Il titolo della canzone che Ermal Meta porta al Festival di Sanremo 2026 è Stella stellina, un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto, disponibile in presave per essere ascoltato e riascoltato.

Ermal non è nuovo sul palco dell’Ariston: la sua storia con il Festival di Sanremo è ricca di tappe significative, fra successi e riconoscimenti.

L’ultima nel 2021 quando tornò tra i Big con Un milione di cose da dirti, piazzandosi ancora una volta sul podio. Meta è ora pronto a salutare il pubblico con Stella stellina, il nuovo capitolo della sua carriera musicale, che parla della storia di una bambina palestinese la cui preziosa vita è stata stroncata dall’assurdità della guerra.

Da maggio 2026, l’artista è atteso nei Club di tutta Italia con il suo nuovo tour che lo riporterà ad un contatto diretto con i suoi fan e che proseguirà poi per tutta l’estate.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Stella Stellina di Ermal Meta

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa

Dalla mia casa

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno

Cosa ne pensate di Stella Stellina di Ermal Meta?