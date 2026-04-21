Sailor Moon: è arrivato lo Shining Theater, una nuova storia tra magia e Intelligenza Artificiale

Logo Pretty Guardian Sailor Moon-Shining Theater. © Naoko Takeuchi/PNP/Sailor Moon-Shining Theater Shinagawa Tokyo-j project

Se c’è un’opera capace di sfidare le leggi del tempo mantenendo intatta la stessa magia, quella è senza dubbio Sailor Moon. Il manga di Naoko Takeuchi non è più solo un pezzo di storia del fumetto, ma un fenomeno culturale che continua a smuovere ricordi e a suscitare delle nuove emozioni, dimostrando un’attualità sorprendente.

Mentre il franchise si avvicina al 35º anniversario, il mito di Usagi Tsukino raggiunge un traguardo senza precedenti. Per la prima volta in assoluto, infatti, alla saga viene dedicato uno show permanente, consacrando la combattente che veste alla marinara come un’icona globale.

Il nuovo spettacolo teatrale, intitolato Pretty Guardian Sailor Moon – Shining Theater, proietta le guerriere in una dimensione iper-contemporanea. Lo show affronta temi caldi come l’Intelligenza Artificiale e l’integrazione tecnologica, esplorando il confine tra realtà e illusione digitale. Un elemento che farà battere il cuore a molti fan è la scelta estetica dei costumi.

Le protagoniste sfoggiano infatti la versione Super del loro fuku. Questa trasformazione è probabilmente la più amata di tutte: rappresenta un perfetto equilibrio tra l’iconico design classico e un upgrade prezioso, evitando gli ornamenti della versione Eternal che non hanno mai incontrato il favore unanime.

Dove si svolge lo spettacolo di Sailor Moon

Per chi desidera vivere questa esperienza dal vivo, il punto di riferimento è il Shinagawa Prince Hotel Club eXdi Tokyo. Inaugurato il 4 aprile 2026, lo Shining Theater è una struttura concepita per durare nel tempo, offrendo ai fan di tutto il mondo una casa fissa nel cuore della metropoli giapponese.

La scelta della location è strategica: il Club eX, con la sua caratteristica conformazione circolare, permette un’immersione totale e un’interazione ravvicinata tra il pubblico e le guerriere, rendendo ogni spettatore parte integrante della battaglia per il Regno della Luna.

Inoltre, qui si possono sorseggiare gli spettacolari cocktails ispirati ai sovrani del Crystal Tokyo: l’analcolico Neo Queen Serenity e il deciso King Endymion.

Per i collezionisti, il pezzo forte è l’iconica bottiglia ricaricabile a forma di scettro o cristallo che permette di gustare limonata fresca durante lo show e che rimane come prezioso souvenir. Non mancano poi dolcezze a tema, come la torta tradizionale giapponese con la silhouette della gattina nera Luna, inclusa nei pacchetti Premium. I posti esclusivi permettono di partecipare anche a un saluto ravvicinato con il cast alla fine della performance e di portarsi a casa dei gadget introvabili.

La trama di Sailor Moon Shining Theater

La narrazione si distacca dai binari classici per esplorare un territorio inedito e una tematica molto attuale. Usagi e le sue amiche visitano un nuovo parco a tema ad alta tecnologia a Tokyo, gestito da una sofisticata AI che promette di creare un mondo ideale. Tuttavia, dietro la perfezione dei pixel si nasconde Queen Valsia, una nuova minaccia che utilizza la tecnologia per intrappolare Sailor Moon in un’illusione digitale.

Spetterà a Chibiusa, Tuxedo Mask e alle altre Guerriere Sailor (incluse le Outer Senshi) correre contro il tempo per risvegliare la loro leader e salvare la realtà dal dominio delle macchine. Per garantire performance costanti, il cast è diviso in due schieramenti che si alternano sul palco: il Team Gold Moon e il Team Silver Moon, quindi ogni singolo personaggio è interpretato da due attori differenti.

Entrambi i team portano in scena tutte le dieci guerriere, dimostrando come, anche dopo 35 anni il mondo di Sailor Moon, fatto di coraggio e amicizia, sia più unito e scintillante che mai.