Sailor Moon: in arrivo le prime tre serie su Youtube

Novità in arrivo per i fan di Sailor Moon di tutto il mondo. Le prime tre serie originali arriveranno, a partire dal 24 aprile. su Youtube sul canale ufficiale del popolare anime.

Qui saranno caricate le serie diventate famose anche nel nostro paese e trasmesse per tutti gli anni ’90. Un omaggio ai fan di Usagi Tsukino in vista dell’attesissimo film che uscirà in Giappone il prossimo 11 settembre. Saranno caricate quindi le serie Pretty Guardian , Pretty Guardian R, e Pretty Guardian S.

Ecco la programmazione completa di Sailor Moon su Youtube

La serie sarà in lingua originale, ma è probabile che ci sia la possibilità di inserire i sottotitoli durante la visione. Non resta che aspettare il 24 aprile per poter fare un tuffo nei ricordi con questa serie che ha appassionato bambine e adulti per generazioni. In Italia è stato rilasciato qualche anno fa anche il manga con la storia da cui è ispirato l’anime,

SERIE 1 – QUANDO ANDRA’ IN ONDA

24-30 Aprile – (dal 1° al 10° episodio)

1-7 Maggio – (dal 11° al 20° episodio)

8-14 Maggio – (dal 21° al 30° episodio)

15-21 Maggio – (dal 21° al 40° episodio)

22-28 Maggio – (dal 41° al 46° episodio)

SERIE 2 QUANDO ANDRA’ IN ONDA

2-28 Maggio (Dal 1° al 4° episodio)

Dal 29 Maggio al 4 Giugno – (dal 5° al 14° episodio)

5-11 Giugno – (dal 15° al 24° episodio)

12-18 Giugno – (dal 25° al 34° episodio)

19-25 Giugno – (dal 35° al 43° episodio)

SERIE 3 QUANDO ANDRA’ IN ONDA

19-25 giugno (1° episodio)

Dal 26 Giugno al 2 Luglio – (dal 2° al 11° episodio)

3-9 Luglio – (dal 12° al 21° episodio)

10-16 Luglio – (dal 22° al 31° episodio)

17-23 Luglio – (dal 32° al 38° episodio)

La trama

E voi guarderete le vecchie stagioni di Sailor Moon? Seguivate la serie negli anni ’90?