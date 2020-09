Sailor Moon Eternal: ecco chi doppierà Zirconia nel film

In un recente tweet da parte del sito ufficiale di Sailor Moon Eternal, era stata proposta una sfida ai fan: indovinare chi avrebbe doppiato Zirconia nel film. Ricordiamo come Zirconia sia una delle principali villain delle guerriere sailor nella quarta serie di Sailor Moon, meglio conosciuta in Italia come Sailor Moon e il mistero dei sogni. Adesso, finalmente sappiamo chi presterà la voce al personaggio. Si tratta di una fan di lungo corso del manga di Naoko Takeuchi, tanto da dichiarare affettuosamente: “Sailor Moon è la luce della mia vita”. Stiamo parlando di Naomi Watanabe.

SAILOR MOON ETERNAL: CHI È NAOMI WATANABE

Come leggiamo dal portale di Animeclick, Naomi Watanabe è un’artista “poliedrica” e amatissima in Giappone. Il suo carattere esuberante e il suo talento le hanno aperto le porte a collaborazioni prestigiose con artisti quali Lady Gaga, James Corden e Kate Spade. Adesso Sailor Moon torna a far parlare di sé con un lungometraggio diviso in due parti. Nella prima vedremo la trasposizione cinematografica dell’arco narrativo del manga dedicato alla regina Nehellenia. Il film sarà il prosieguo della serie Crystal che, come sappiamo, è stato un remake più fedele all’opera originale di Naoko Takeuchi. Nel cast ci sarà la stessa Watanabe.

WATANABE HA DOVUTO ADATTARSI A ZIRCONIA

Poiché Zirconia è un essere malvagio in avanti con gli anni, Naomi Watanabe ha dovuto adattarsi al personaggio abbassando il suo registro vocale mentre lo doppiava. Watanabe ha ammesso: “È stato qualcosa di terribile dover pronunciare frasi quali ‘vi schiaccerò, guerriere sailor!'”. Come già detto, Naomi è una fan di lunga data di Sailor Moon e per lei è stato molto doloroso interpretare una nemica di Usagi e delle sue compagne guerriere, aggiungendo tuttavia: “Credo di essere diventata più un tutt’uno con questo personaggio che non chiunque altro nella mia carriera”. Ricordiamo che Naomi Watanabe interpreterà Krone nel live action di The Promised Neverland, in uscita a dicembre nei cinema giapponesi.

Secondo voi Sailor Moon Eternal uscirà anche in Italia? Dite la vostra!