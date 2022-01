Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno annunciato la nascita del loro bambino. Una notizia totalmente inaspettata e per la quale la coppia ha chiesto immediatamente di avere più privacy possibile.

Questo perché, come si legge dal post pubblicato dall’attrice, i due hanno avuto un figlio tramite madre surrogata. “Siamo emozionati di confermarvi che abbiamo dato il benvenuto al nostro bambino, con parto surrogato. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy durante questo periodo speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. Grazie mille”. Anche il cantante dei Jonas Brothers ha pubblicato il medesimo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Priyanka (@priyankachopra)

I due non hanno dichiarato il sesso del nascituro quindi non sappiamo ancora se si tratta di un bambino o una bambina. Ma le congratulazioni non possono essere che d’obbligo per questi due!

Dopo che lo scorso anno Joe Jonas e Sophie Turner avevano dato alla luce il loro primo genito, anche Nick diventa padre.

Appena di recente Priyanka aveva rilasciato un’intervista nel quale parlava di quanto per lei fosse importante la privacy nella sua relazione con Nick e quanto per loro fosse importante ritagliarsi dei momenti solo per loro, lontani dai riflettori. I due hanno deciso di tenere la notizia un segreto fino alla fine.

Cosa ne pensate della nascita del bambino di Nick Jonas e Priyanka Chopra?