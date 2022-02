Sophie Turner e Joe Jonas aspettano il secondo figlio?

Stavolta i rumors non arrivano dai siti scandalistici e dalle loro fonti, ma sono i fan a credere che Sophie Turner e Joe Jonas aspettino il loro secondo figlio.

Questa idea è nata dopo che l’attrice e il cantante sono stati paparazzati di recente dopo un pranzo con alcuni amici lo scorso 12 febbraio in California. I due neo genitori erano anche in compagnia della loro bambina Willa ma l’occhio dei fan è immediatamente caduto sul “pancino sospetto” dell’attrice di Game Of Thrones.

Subito le immagini e i social sono stati assaltati di domande e affermazioni sulla possibile gravidanza di Sophie.

Ecco alcuni commenti dei fan dopo le foto dei paparazzi.

io sophie turner di nuovo incinta non me l’aspettavo le voglio troppo bene non posso farci niente pic.twitter.com/KC80O5Y3SI

These new candids of Sophie Turner pregnant with baby number 2 made my day ❤️ she’s so beautiful. pic.twitter.com/Ys0uVfz9Tt

— once upon a time in Westeros (@Wondergwarts) February 13, 2022