In Bridgerton 4 Sophie non sarà Sophie Beckett. Il personaggio avrà un cognome diverso rispetto al suo corrispettivo cartaceo. Questa, in realtà, non è una novità perchè all’interno della serie è già accaduto con un altro personaggio. Tranquilli vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere su Sophie Beckett.

Tutto quello che dovete sapere su Sophie Beckett

A vestire i panni di Sophie sarà Yerin Ha attrice ventinovenne australiana di origini coreane. Il personaggio noto ai fan del romanzo con il cognome Beckett in realtà nello show si chiamerà Sophie Baek. Perchè è stato modificato il cognome del personaggio? Il motivo è probabilmente legato alla origini asiatiche dell’attrice. Bridgerton la serie tv ha scelto di rendere il prodotto live action molto inclusivo, aspetto che io devo ammettere apprezzo tanto, e per tale motivo ha cambiato alcuni aspetti dei romanzo di Julia a partire dalle origini delle sue protagoniste. Kate ad esempio nel libro 2 della saga viene presentata come Kate Sheffield non come Kate Sharma, cognome modificato dallo show per renderlo coerente con le origini indiane del personaggio.

Chi è Sophie?

Sophie Baek è stata costretta a trascorrere gran parte della sua vita lavorando come domestica per il datore di lavoro più esigente della nobiltà londinese. Ma l’intraprendente Sophie trova sempre un modo per perseverare in circostanze avverse, circostanze che cambieranno drasticamente dopo che si travestirà per partecipare al ballo in maschera di Violet Bridgerton e incontrerà Benedict Bridgerton.

Quindi state tranquilli: Sophie avrà un cognome diverso ma noi confidiamo che il cuore del personaggio verrà trasposto a dovere anche sul piccolo di schermo di Netflix, o almeno ci speriamo.

A voi l’attrice dal primissimo video promozionale sembra adatta nei panni di Sophie e la vedete bene al fianco di Benedict?

