Queen Charlotte: quando è ambientata la serie?

Queen Charlotte, la nuova miniserie di Bridgerton dedicata alla regia Carlotta debutta oggi su Netflix. Si tratta di uno show composto da 6 episodi e da una sola stagione. Tante sono le domande che si sono posti i fan prima della visione. Posso vederla senza aver prima visto Bridgerton? Quando è ambientata Queen Charlotte? Oggi cercheremo di rispondere alle domande più controverse.

Ecco quando è ambientata Queen Charlotte

Queen Charlotte: A Bridgerton Story si ambienta temporalmente in due archi temporali distinti: uno ambientato nel passato con protagonista la giovane regina e uno nel presente di Bridgerton. Nella continuity della seriealità di Bridgerton le storie di Lady Danbury, Lady Violet e della Regina, interpretate dalle attrici che già conosciamo si ambientano dopo la conclusione di Bridgerton 2. Per essere ancora più precisi, le vicende hanno luogo quando Antony e Kate sono in luna di miele.

Occorre aver visto Bridgerton per poter vedere Queen Charlotte?

Non è necessario aver visto le prime di due stagione di Bridgerton per poter visionare Queen Charlotte. Anche chi non conosce nulla dei fratelli Bridgerton può godersi in tutta tranquillità la nuova miniserie di Netflix. Tutte le informazioni necessarie verranno fornite dalla serie stessa.

La sinossi di Queen Charlotte

Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell’universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Il cast della serie Netflix

Ecco l’elenco aggiornato del cast: Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in questa miniserie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury.

Nel cast anche Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell’erede – West End and Broadway, The War Below) nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) in quelli di Reynolds e Richard Cunningham (The Witcher) in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) Lord Danbury, e Hugh Sachs (Bridgerton 1 e 2) Brimsley (da anziano).

