Bridgerton 3 – data di uscita, trailer, immagini e cast

Bridgeton 3 è ormai alla porta ed i fan sono trepidanti di vedere come si evolverà la storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. La terza stagione dello show firmato Shonda Rhimes sarà tratta dal quarto libro della saga di romanzi di Julia Quinn, Un uomo da conquistare.

Bridgerton 3 – Trailer ufficiale:

Netflix non ha ancora pubblicato il trailer ufficiale della nuova stagione.

Prime immagini:

Durante TUDUM 2023, Nicola Coughlan ha condiviso le prime foto di Penelope e Colin nella nuova stagione, dove possiamo chiaramente vedere il glow up che avranno i loro personaggi.

Do contain your excitement. Your first look at Bridgerton Season 3 has arrived. #TUDUM pic.twitter.com/m5icMZACvM — Bridgerton (@bridgerton) June 17, 2023

Sinossi:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente.

Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Cast:

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

(Penelope Featherington) Luke Newton (Colin Bridgerton)

(Colin Bridgerton) Golda Rosheuvel (Regina Charlotte)

(Regina Charlotte) Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

(Anthony Bridgerton) Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

(Benedict Bridgerton) Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

(Eloise Bridgerton) Ruby Barker (Marina Thompson)

(Marina Thompson) Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton)

(Lady Violet Bridgerton) Adjoa Andoh (Lady Danbury)

(Lady Danbury) Polly Walker (Lady Portia Featherington)

(Lady Portia Featherington) Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

(Hyacinth Bridgerton) Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)

(Francesca Bridgerton) Martins Imhangbe (Will Mondrich)

(Will Mondrich) Will Tilston (Gregory Bridgerton)

(Gregory Bridgerton) Bessie Carter (Prudence Featherington)

(Prudence Featherington) Harriet Cains (Philippa Featherington)

Bridgerton 3 – data di uscita:

Netflix non ha ancora confermato in via ufficiale la data di uscita della nuova stagione, ma, da indiscrezioni uscite online, ovvero secondo Netflix Portogallo (che ha pubblicato e poi rimosso il post), si ipotizza possa uscire il 14 Dicembre 2023.

