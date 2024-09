Bridgerton 4 sono ufficialmente iniziate le riprese della serie ma le novità non terminano qui. Nuovi ingressi nel cast sono stati rivelati tra cui quello di un’attrice di Harry Potter. Ecco tutto quello che dovete sapere su Bridgerton 4.

Bridgerton 4: tutto quello che dovete sapere sulla serie

Esteemed members of the Ton, it is with great joy that we inform you that Bridgerton Season 4 is officially in production! pic.twitter.com/GikCAlfeKo — Bridgerton (@bridgerton) September 16, 2024

Netflix e Shondaland annunciano che sono iniziate le riprese della quarta stagione di Bridgerton. La nuova stagione si concentrerà sul secondogenito, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha).

Sophie e Benedict per la prima volta in una foto assieme! Per noi i due funzionano e queste sono solo immagini fuori dal set, figurateveli in costume. Noi non vediamo l’ora. Le grandi novità riguardano il cast: 3 nuovi volti entrano a far parte dello show:

La Cho Chang di Harry Potter ( Katie Leung ) interpreterà la matrigna di Sophie, Lady Araminta Gun : due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questa stagione e sente la pressione di far sposare almeno una di loro. Favolosa, perspicace e schietta, Araminta non reagisce bene quando qualcosa – o qualcuno – minaccia la sua posizione in società.

) interpreterà la matrigna di Sophie, : due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questa stagione e sente la pressione di far sposare almeno una di loro. Favolosa, perspicace e schietta, Araminta non reagisce bene quando qualcosa – o qualcuno – minaccia la sua posizione in società. Le due figlie sono opposte: Rosamund Li (Michelle Mao) , la figlia maggiore, è vanitosa e desiderosa di compiacere la madre. In questa stagione Rosamund posa gli occhi su Benedict Bridgerton ed è determinata a ottenere ciò che vuole; Posy Li (Isabella Wei) , invece è la sorella minore e molto più gentile, la madre mette raramente in luce Posy, poiché si fa spesso mettere i piedi in testa a causa del suo carattere loquace ed eccessivamente amichevole.

Luke Thomson ha definito la sceneggiatura della nuova stagione molto emozionate. È una favola alla Cenerentola ma in cui spera che in tanti riusciranno a riconoscersi perchè è stata resa anche molto reale.

Il set di questa stagione è stato ampliato con un backlot di nuova costruzione degli Shepperton Studios, mostrando splendide repliche dell’architettura georgiana e Regency, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. Questa pietra miliare, realizzata in 8 mesi, promette di avvolgere l’amato show in un’atmosfera ancora più suggestiva e autentica, trasportando il pubblico nello splendido mondo dell’epoca Regency. Questa iniziativa regale è stata progettata dalla Production Designer di Bridgerton, Alison Gartshore, insieme al Supervising Art Director Antony Cartlidge e all’Art Director Adam David Grant. La costruzione si estende su circa 8000 metri quadrati del backlot di Netflix a Shepperton, segnando un nuovo capitolo dell’incantevole viaggio della serie.

Non so voi ma noi non vediamo l’ora di vedere le prime immagini dal set.

Potrebbe interessarvi anche: