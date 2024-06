Cressida sarà Sophie in Bridgerton 4?

Cressida Cowper sarà la nostra amata Sophie in Bridgerton 4? Perchè ci sono alcuni indizi che poterebbero in questa direzione… tranquilli vi spieghiamo tutto. Ecco tutto quello che dovete sapere su Bridgerton 4.

Bridgerton 4: chi sarà Sophie?

Bridgerton 3 si è appena consulto e visto che ormai pare quasi ufficiale che Benedict sarà il protagonista di Bridgerton 4 è iniziata la ricerca della sua Sophie, l’interesse romantico di Benedict nei romanzi di Julia Quinn. Peccato che non stiamo parlando di casting ma di una ricerca tra i personaggi di Bridgerton che già conosciamo. E secondo molti fan Sophie sarebbe addirittura Cressida Cowper. Ma davvero? No, nulla è ufficiale ma ci sono molti indizi che ci portano a pensare che se non sarà lei, potrebbe essere una sua parente.

In primis il nome di Lady Cowper. La madre di Cressida si chiama Araminta, nome della matrigna di Sophie Beckett. In secondo luogo il fatto che Cressida sul finale di Bridgerton 3 è stata spedita in campagna dalla zia ed in tanti pensano che farà ritorno tra un anno in occasione del ballo in maschera e darà a Benedict il falso nome di Sophie, così per far tornare il collegamento con i libri.

La cosa interessante sarebbe il cambiamento di Cressida. Siamo abituati a vedere un glow up per ogni protagonista di Bridgetton. Benedict non avrebbe bisogno di tutti questo lavoro, ma se a cambiare fosse Cressida? Sia nel look, più sobrio e dai toni meno sgargianti, che nello spirito? Dopo un anno lontano da casa magari è davvero cambiata ed è pronta a stupirci.

Noi ammettiamo che gradiremmo una nuova Sophie e non un vecchio personaggio riciclato per un nuovo ruolo, ma al tempo stesso desideriamo un lieto fine per Cressida quindi se la scrittura della nuova stagione fosse fatta a puntino potrebbero convincerci. Voi cosa ne pensate?

Precisiamo che per dovere di cronaca, secondo molti utenti sarebbe già partito il casting da parte di Netflix per la ricerca di una nuova Sophie, anche se secondo noi, date le riprese imminenti, il personaggio lo hanno già assegnato a qualcuno.

Potrebbe interessarti anche: