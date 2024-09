Bridgerton: Yerin Ha interpreterà Sophie Baek nella quarta stagione

Ora è ufficiale! Yerin Ha interpreterà Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton. Netflix ha fatto il grande annuncio e le riprese sono imminenti. Siete pronti alla stagione di Benedict?

Bridgerton 4: tutto quello che dovete sapere su Sophie

Sophie Baek è stata costretta a trascorrere gran parte della sua vita lavorando come domestica per il datore di lavoro più esigente della nobiltà londinese. Ma l’intraprendente Sophie trova sempre un modo per perseverare in circostanze avverse, circostanze che cambieranno drasticamente dopo che si travestirà per partecipare al ballo in maschera di Violet Bridgerton e incontrerà Benedict Bridgerton.

I nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno sul secondogenito bohémien, Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre.

La protagonista della quarta stagione della serie avrà quindi un nome diverso rispetto al suo corrispettivo cartaceo. Da Sophie Beckett a Sophie Baek, Il cambio di cognome potrebbe essere indicativo del cambio di origini e di storia del personaggio.

La quarta stagione di Bridgeton dovrebbe avviare la sua produzione nel mese di settembre 2024, lo show però non approderà su Netflix prima del 2025.

