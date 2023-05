Dal 4 maggio è disponibile su Netflix Queen Charlotte, la miniserie di Bridgerton dedicata alla regina Carlotta. Nonostante non siano ancora stati annunciati altri progetti spin-off i fan iniziano a chiedersi se Netflix e Shonda Rhimes abbiano già qualcosa in mente Arriveranno nuove serie spin-off di Bridgerton dopo Queen Charlotte?

Scopriamo se potrebbero arrivare presto altre serie spin-off di Bridgerton

Si, è altamente probabile che Netflix abbia già messo in cantiere altre serie spin-off di Bridgerton. Dopo aver visto la serie vi accorgerete che una miniserie potrebbe essere molto ma davvero molto probabile. Sto parlando di una serie prequel su Lady Violet. Ancora non è stato annunciato nulla ma se Queen Charlotte andrà bene come promette sono certa che Netflix si butterà a capofitto su un’altra storia prequel e penso che Violet sarà la protagonista.

La futura viscontessa Bridgerton in Queen Charlotte è troppo piccola per essere approfondita a sufficienza. È ancora una ragazzina e non conosciamo infatti il futuro marito Edmund Bridgerton. Forse proprio perché Netflix ha intenzione di raccontare la sua storia in un’altra serie?

A livello letterario Julia Quinn ha raccontato la storia di Violet in Violet in Bloom un racconto all’interno della raccolta The Bridgertons: Happily Ever After (nono libro della saga). Purtroppo l’autrice ha anche aggiunto che non scriverebbe un libro solo dedicato alla storia d’amore tra Edmund e Violet, per ora ritiene che scriverla sarebbe troppo agrodolce. Ma i personaggi compaiono in diversi spin-off quindi il materiale a disposizione per Netflix è presente a sufficienza.

A voi piacerebbe vedere una miniserie dedicata a Violet?