Bridgerton 4: Date di uscita e teaser trailer della serie

La nuova stagione mondana sta ufficialmente per cominciare e da oggi abbiamo le prime immagini di Bridgerton 4. La nuova stagione della celebre serie targata Shondaland, arriverà nel 2026 ed avrà come protagonista Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Riuscirà anche lo scapolo più irreprensibile della famiglia a trovare il vero amore?

Date di uscita di Bridgerton 4:

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer dell’attesissima quarta stagione nel quale video il primo incontro al ballo in maschera di Benedict con un’affascinante donna misteriosa; non è tutto perché sono state annunciate anche le date dell’arrivo sulla piattaforma, Netflix, come ormai sua abitudine con le sue serie di punta, ha diviso la stagione in due parti:

La prima parte (episodi 1-4) arriverà il 29 gennaio

La seconda (episodi 5-8) il 26 febbraio

Sinossi della quarta stagione:

Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Finché, al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l’identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell’affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona. L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe?

A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli – tra cui Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) e Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), che affronta nuove sfide ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica.

CREDITI di Bridgerton 4:

Numero episodi: 8

Showrunner / Produttore esecutivo: Jess Brownell

Cast principale: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley)

Cast secondario: Simone Ashley (Kate Bridgerton), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) e Katie Leung (Lady Araminta Gun)

Produttori esecutivi: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen