Bridgerton 3 avrà come protagonisti Colin e Penelope

Fermi tutti! Abbiamo i protagonisti ufficiali di Bridgerton 3. L’annuncio è arrivato da Lady Whistledown in persona, ovvero Nicola Coughlan: la terza stagione di Bridgerton sarà dedicata alla storia d’amore tra Colin e Penelope. L’attrice britannica ha pubblicato un post sui social per condividere ufficialmente la notizia con il pubblico:

“Come Lady Whistledown ho tenuto anche io un segreto per un bel po’ di tempo… ma posso finalmente rivelarvi che Bridgerton 3 è la storia di Colin e Penelope ❤️”. Ancora, però, non abbiamo una data certa per l’uscita della nuova stagione su Netflix.

Bridgerton 3: differenze tra serie e libro:

Questo annuncio ha segnato il primo enorme cambiamento di rotta preso dalla serie rispetto alla collana di libri; l’ordine dei romanzi di Julia Quinn, fino ad ora rispettato, infatti, prevedeva che il terzo protagonista sarebbe stato Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia, mentre la serie sembra essere già pronta a narrare la storia di Colin, terzo figlio maschio.

Il Un uomo da conquistare è libro da cui sarà tratta Bridgerton 3, ma ci saranno già molte differenze; la serie, infatti, ha già anticipato la partenza di Colin alla seconda stagione. Nei libri, inoltre, non c’è alcuna rivalità tra Penelope e Eloise Bridgerton, in quanto quest’ultima non scopre in anticipo che la sua migliore amiche è Lady Whisteledown.

Tra di Un Uomo da conquistare:

Colin Bridgerton è l’uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto. Ma anche Penelope nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più intrigante.

La reazione degli attori:

All’annuncio sui social era colegato un articolo pubblicato sul blog di Netflix Tudum per il quale sono stati intervistati anche gli attori Nicola Coughlan (Penelope) e Luke Newton (Colin). L’attrice ha rivelato di aver scoperto che sarebbe l’eroina romantica di Bridgerton 3 durante una telefonata, che lei riteneva essere di routine, con la showrunner Jess Brownell. Adesso che ha avuto qualche mese per processare l’informazione, confessa di ritenere che aver anticipato la storia del “Polin” ha molto senso. “Sento che avessi dovuto vedere Penelope sbavare per questo ragazzo un’altra stagione ci saremmo detti: “prendi in mano la situazione, su facciamola finita”.

Nicola ha anche detto a Tudum: “Jess ha spiegato a me e Luke la stagione e penso che la gente ne sarà ossessionata. Penso che i fan del libro saranno molto felici“. “Adoro i Polin” ha confessato invece Luke Newton, aggiungendo che ogni tanto si mette a spiare quello che scrivono i fan sugli hashtag dedicati alla storia d’amore tra Penelope e Colin. “C’è molto amore per la loro relazione. Questo crea della pressione perché le persone sono molto emozionate di scoprire la loro storia, ma allo stesso tempo mi commuove saperlo” ha detto l’attore.

Ovviamente molti fan di Bridgerton non hanno apprezzato quello che ha fatto Colin alla fine della seconda stagione, ovvero dire ai suoi amici e fratelli che “non si sarebbe mai nemmeno sognato di corteggiare” Penelope. Quello che il personaggio non sa è che la ragazza ha ascolto questa affermazione insensibile di nascosto ed è scappata dalla festa.

“Quell’ultimo commento è quello che mi ha fatto avere più proteste dal pubblico dalla fine della stagione” ha detto Luke, ammettendo che fosse “insensibile”. Lui pensa che per Colin sia stato un commento buttato li mentre era ubriaco ad una festa, ma ovviamente in Bridgerton 3 ci aspettiamo che dovrà subire le conseguenze di questa affermazione.

“Forse questa è la giustificazione di Colin: non sta cercando l’amore” ha ipotizzato l’attore, “Se fosse alla costante ricerca della persona giusta e lei fosse proprio davanti a lui, ne sarebbe completamente frustrato. Forse ha bisogno di concentrarsi sull’amore ed il romanticismo, piuttosto che il business e la voglia di viaggiare“.