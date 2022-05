Bridgerton 3 – Netflix: Nicola Coughlan svela qualche anticipazione

Questa mattina vi abbiamo annunciato i protagonisti della terza stagione di Bridgerton ovvero Colin e Penelope. L’attrice Nicola Coughlan ha rilasciato qualche dettaglio in un’intervista a Hollywood Reporter. Ecco cosa ha raccontato

Come Lady Whisteldown ho mantenuto un segreto per qualche tempo, ha raccontato l’attrice di Bridgerton. Ora posso confermarvi che la terza stagione racconterà la storia d’amore tra Colin e Penelope. Penso sia davvero difficile riuscire a prendere le difese di Colin dopo il finale. Ovviamente in quel momento aveva bevuto parecchio e stava scherzando con i suoi amici ma non credo ci fosse cattiveria vera. Penso che sarebbe devastato all’idea di sapere che Penelope ha sentito le sue parole.

Sarà interessante vedere come questi due migliori, gradualmente potrebbero arrivare ad innamorarsi. Sono eccitata all’idea di vedere quello che succederà. Quanto ancora Colin cercherà qualcosa che ha sempre avuto davanti agli occhi? Come reagirà scoprendo che Lady Whisteldown è Penelope? Questa scoperta potrebbe cambiare il rapporto della ragazza con la famiglia Bridgerton, soprattutto ora che Eloise l’ha ripudiata come migliore amica.

Nicola ha inoltre raccontato a Tudum: Jess ha spiegato a me e Luke la stagione e penso che la gente ne sarà ossessionata. Penso che i fan del libro saranno molto felici. Adoro “i Polin” ha confessato invece Luke Newton, aggiungendo che ogni tanto si mette a spiare quello che scrivono i fan sugli hashtag dedicati alla storia d’amore tra Penelope e Colin. C’è molto amore per la loro relazione. Questo crea della pressione perché le persone sono molto emozionate di scoprire la loro storia, ma allo stesso tempo mi commuove saperlo, ha detto l’attore.

Ecco il post:

