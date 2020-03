Amici 19: titolo e tracklist degli album dei quattro cantanti

Mentre il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la quarta puntata in prima serata su Canale 5, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo, pubblicano contemporaneamente in digitale i loro album. Rinviata, a data da destinarsi, è invece l’uscita negli store fisici che era prevista inizialmente per venerdì 27 marzo.