Gaia Gozzi canta Coco Chanel ad Amici 19 (audio e testo)

Coco Chanel è il titolo del nuovo inedito che la cantante Gaia Gozzi ha presentato oggi ad Amici 19. Qui sotto il video della sua esibizione e il testo della nuova canzone scritta dall’allieva italo-brasiliana (fonte Cliccandonews.it).

Audio

Gaia – Esame per l’eliminazione – 4 febbraio Questa l’esibizione di Gaia per restare in corsa per il Serale

Testo

Sono indecisa tra me e te

tra il mo hai tai e il karate

se mi porti nei musei, a cena con i tuoi

la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sono in pura meraviglia,

con la rimmel tra le ciglia

mi parli un po’ di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel,

Forse è meglio se ci perdiamo di vista

ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista

a cadere su questo divano, siamo i primi in lista

Fammi vedere San Paolo, fammi vedere se poi ci perdiamo

Giuro che poi lì ti amo,

giuro che poi litighiamo,

eppure c’è del guaranà (?), a questo gin con l’acqua tonica,

Sarei da sola se ora non ti dicessi, non ti dicessi

l’anima pesa quattro pence

la nostra anima ha no chance

forze ora ci trovo un senso

Sono indecisa tra me e te

tra il mo hai tai e il karate

se mi porti nei musei, a cena con i tuoi

la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sono in pura meraviglia,

con la rimmel tra le ciglia

mi parli un po’ di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel

Co-co Chanel