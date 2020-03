Amici 19: Valentin sarà il vincitore della categoria ballo?

Durante le ultime settimane abbiamo assistito ad un grande cambiamento per il ballerino di Amici 19 Valentin Alexandru. Una sensazione positiva aleggia attorno a lui, confermata anche dalle parole pronunciate oggi dalle cantante Nyv sul suo conto.

L’opinione di Nyv su Valentin

Oggi il ballerino rumeno si esercita con Giuliano Peparini e Francesca Tocca per la performance della seconda puntata. Subito dopo, confessa di non essere pienamente soddisfatto dell’esibizione di venerdì scorso. Poi si pronuncia anche sul suo rapporto con gli altri allievi. Valentin racconta di essere molto legato a Giulia e a Nyv, due ragazze che considera sincere.

La stima nei confronti della ragazza di Domodossola è reciproca, infatti, anche Nyv racconta in confessionale di apprezzare Valentin. Lo considera un ballerino molto forte ma anche un grande esempio di umiltà. Il danzatore non perde mai tempo ad autocommiserarsi anche quando le cose non vanno come vorrebbe. Anzi, proprio in quelle circostanze, si dimostra ancora più determinato con i suoi allenamenti in palestra.

Valentin, vi ricordiamo, sarà protagonista di una prova comparata che lo metterà a confronto con Nicolai e Javier. La sfida si basa sul dimostrare le caratteristiche del ballerino ideale di Vanessa Incontrada: latino e guerriero.

Javier e Nicolai rischiano di essere eliminati

L’ipotesi che possa essere lui il ballerino vincitore di Amici 19 è avvalorata dalla mancanza di disciplina di Javier e Nicolai. Qualche giorno fa, entrambi dovevano prestarsi a una lezione alla sbarra ma, nonostante la redazione li avesse richiamati più volte, nessuno dei due si è presentato e sono tornati a dormire. Uno dei professori sta ora pensando di procedere con una punizione che potrebbe arrivare all’eliminazione dei due ballerini.