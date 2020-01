Gaia Gozzi canta Densa ad Amici 19 (audio e testo)

Densa è il titolo di uno degli inediti portati dalla cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi ad Amici 19. Con il brano, allegro e ritmato, Gaia ha subito conquistato gli insegnanti di canto che così le hanno permesso di entrare nella scuola. E presto potrebbe essere proprio questa canzone a portarla verso la fase serale del talent show di Canale 5. Sotto il video di una delle esibizioni in cui Gaia ha cantato quest’inedito e il testo del brano.

Video di Densa ad Amici 19

Testo

La paladina del sorriso facile che si dispera

vestita verde tropicale ma sembra una luna nera

tra le preghiere della sera, il succo di maracuja

soffio fuori tutto il fumo

Densa, densa

l’aria di questa stanza

c’è la mia testa dentro la nebbia

densa, densa

l’aria nella mia bocca

e ogni parola quasi si tocca

E la sua mano scende sul suo corpo

sempre più leggera

appesa il cuore mi sembra una sampai

in mezzo alla scogliera

non vuole dare spiegazioni

resta sempre ferma in superficie

come chi soffre di vertigini sott’acqua

ma non te lo dice

tra le preghiere della sera, il succo di maracuja

soffio fuori tutto il fumo

Densa, densa

l’aria di questa stanza

c’è la mia testa dentro la nebbia

densa, densa

l’aria nella mia bocca

e ogni parola quasi si tocca

Densa, densa

l’aria di questa stanza

c’è la mia testa dentro la nebbia

densa, densa

l’aria nella mia bocca

e ogni parola quasi si tocca