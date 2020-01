Jacopo Ottonello-Cuore di Mare: audio e testo dell’inedito di Enrico Nigiotti

Durante la puntata di Amici 19 appena andata in onda, il cantante Jacopo Ottonello prepara un inedito scritto per lui da Enrico Nigiotti. Mentre è in sala prove, riceve la visita inaspettata del cantautore toscano e così lavora insieme a lui per migliorare l’interpretazione e fare suo il pezzo. Qui sotto trovare il video dell’incontro di Jacopo con l’artista e l’anteprima del testo di questa sua nuova canzone.

Audio

Testo

Credevo di essere diverso

di non nascondere la voglia

di chiamarti ancora

ma adesso sono così fermo

così testardo senza niente

che mi cambia strada

dovevo esserlo più spesso

e non so stare a quel miraggio

che sei tu la sola

per non reprimere me stesso

mi pento

E ora che sono qua

tutto sembra avere un senso

sì ora che non mia va

riprendo il mio rispetto

che il cuore batte ancora

senza te

Credevo di essere diverso

E amore, amore, amore e odio

e amore è ciò che sento

ti dura poco troppo poco è solo

un tuo capriccio

e devo dirti che al passato

io rimango fermo

fermo

ma se ti sto pensando

che il cuore batte ancora

senza te

voglio chiederti davvero

se non è un disturbo

preferisco tu non scriva non ci trovo

un senso

la mia mente non riposa

poi non trova sonno

costantemente presa in giro

da ogni tuo discorso

E amore, amore, amore e odio

e amore è ciò che sento

ti dura poco troppo poco è solo

un tuo capriccio

e devo dirti che al passato

io rimango fermo

fermo

ma se ti sto pensando