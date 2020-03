Banlieu è il titolo del nuovo inedito presentato dalla cantante Nyv durante il talent show di Canale 5, Amici 19. Qui sotto trovate il video della sua esibizione durante la fase serale del programma e il testo della nuova canzone scritta da Nyv.

Audio di Banleiu di Nyv

Nyv contro Giulia: chi sarà salvato? – Terza puntata Serale Giulia sfidaa Nyv e canta il suo inedito

Testo di Banlieu di Nyv

Io ho perso la fede

invece tu come stai?

che senza vergogna

mi tradisci insieme a

lui, lei

lui,lei

sporco come i giochi che fai

stai qui a marcire

tra le mie gengive ma

non baci mai

Ti voglio dentro

un bagno pubblico

in una camera d’hotel

gli attacchi di panico

di una notte senza te

sei nello stomaco

solo pugni e lacrime

non ci resta che

rivederci alle

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Io che muoio per te

tira, tristi

ma poi ti vendi a

lui, lei

lui, lei

costa

tenere il tuo sapore

nella bocca

dal naso scivoli fino

alle ossa

batte forte il cuore ma

tachicardia

Ti voglio dentro

un bagno pubblico

in una camera d’hotel

gli attacchi di panico

di una notte insieme a te

sei nello stomaco

solo pugni, lacrime

non ci resta che

rivederci alle

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu

Banlieu, banlieu