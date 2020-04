E stringersi più forte, tanto non fa male E la vita ha un senso, se siamo in due a lottare Se siamo in due a lottare

Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire Se questa storia ha un senso, un senso per restare

Come due soldati sotto un temporale

Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire Se questa storia ha un senso, un senso per lottare E restare svegli, nudi a pensare

Puoi provare a sentire le cose che non ti ho mai detto Le cose che non ti ho mai detto

Ci sono cose che non sai e che non so spiegarti Da quando i nostri sguardi ci allontatano dagli altri Siamo pieni di difetti, paure ed incertezze Ma il coraggio lo troviamo, sotto queste debolezze

Ci sono cose che non so e che non sai spiegarmi

Ma dici che il silenzio a volte limita gli sbagli

Ma tanto tu lo sai, che tenendomi più stretto

Puoi riuscire a sentire le cose che non ti ho mai detto

Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire

Se questa storia ha un senso, un senso per restare

E stringersi più forte, tanto non fa male

E la vita ha un senso, se siamo in due a lottare

Vorrei poter tornare indietro e ricominciare

Perdermi ancora nei tuoi occhi per non respirare

Parlare fuori casa tua per delle ore

Capire che niente poteva farci male

Ma il tempo è un bastardo e non ne vuole più sapere

michelangelo

E io che ancora non trovo una spiegazione

Che bisogno c’è di farsi così male

Ma che bisogno c’è di farsi così male

E stringersi più forte, tanto non fa male

michelangelo

E la vita ha un senso, se siamo in due a lottare

Se siamo in due a lottare, se siamo in due a lottare

Ci sono cose che non sai e che non so spiegarti

Da quando i nostri sguardi ci allontatano dagli altri