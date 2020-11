Una brutta notizia che non avremmo voluto darvi. Purtroppo, in questi tempi così difficili, è diventata ormai quasi la norma. Javier Rojas di Amici 19, uno dei concorrenti più amati (ma anche più discussi) dell’ultima edizione del talent è risultato positivo al Covid-19.

Javier Rojas di Amici 19 positivo al Covid-19: arriva la conferma

A confermarlo è stato lo stesso Javier, con un paio di stories su Instagram. Nella prima, Javier si è sottoposto al tanto temuto tampone molecolare. Nella seconda, il ballerino cubano ha tenuto a farci sapere il risultato del test.



“È andata così!” ha commentato sconsolato Javier, che a questo punto sarà costretto a sottoporsi ad una quarantena obbligatoria fino a che il secondo tampone non sarà negativo.

Ecco il post del ballerino.

Javier, come ricorderete, aveva fatto molto parlare di sé ad Amici 19 per il suo atteggiamento piuttosto fumantino. Il ballerino, in una delle ultime puntate del serale, era letteralmente uscito fuori di senno e aveva abbandonato lo studio furente.

Di Javier su Ginger vi avevamo parlato anche in riferimento alla sua storia d’amore, durata poco in realtà, con la ballerina Talisa.

La notizia della positività del ballerino di Amici 19 arriva a poche ore di distanza dall’ufficializzazione della nuova edizione del talent di Canale 5. La trasmissione prenderà infatti ufficialmente il via il prossimo 14 novembre con la formazione della classe. Per il Daytime invece vi dovrete sintonizzare su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle ore 19 a partire dal 16 novembre.

Auguriamo a Javier di Amici tutto il bene del mondo e, ovviamente, una pronta anzi prontissima guarigione!