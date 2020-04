Amici 20: i casting sono aperti, ecco come iscriversi

I casting per iscriversi alla ventesima edizione di Amici sono ufficialmente aperti. La notizia arriva dalle pagine social ufficiali del talent show ed è stata prontamente riportata anche da TvBlog.it.

Nel form pubblicato su Witty.tv appositamente dedicato, viene specificato che durante l’iscrizione vengono richiesti codice fiscale, due foto e un video recente. Quest’ultimo deve essere rappresentativo dell’espressione artistica del candidato all’audizione.

Il serale di Amici 19 si è concluso soltanto lo scorso 3 aprile con la vittoria di Gaia Gozzi. I motori sono però già accesi per trovare dei nuovi giovani talenti.

Inoltre, secondo le ultime dichiarazioni della conduttrice Maria De Filippi, a breve dovremmo poter guardare su Canale 5 un nuovo format. Si tratta di Amici All Star di cui vi abbiamo parlato meno di due settimane fa.

Si tratta di una sorta di spin-off con la partecipazione di alcuni ex concorrenti di talent e della vincitrice della più recente edizione.

In un’intervista a RTL 102.5, la De Filippi, il giorno di Pasqua, aveva spiegato che “con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio“.

E sarà sicuramente diversa anche la fase preliminare dei casting di Amici 20, date le attuali restrizioni per l’emergenza sanitaria.

D’altra parte, numerosi programmi televisivi si stanno adattando in fretta alla situazione. In qualche caso reinventandosi quasi completamente. È il caso di Uomini e Donne, Le Iene e di X Factor. E possiamo stare certi che lo farà anche la produzione di Amici, considerando che ha gestito bene il serale più difficile di sempre.