Amici 20: Federico Pietrucci si è presentato ai casting di questa edizione?

Buone notizie per i fan di Federico Pietrucci, ballerino che senza dubbio ha lasciato il segno nella scorsa edizione di Amici. Come ricorderete, Federico non riuscì ad accedere al serale lasciando l’amaro in bocca al pubblico che aveva apprezzato il suo talento.

Il ballerino, infatti, a causa di un infortunio poco prima del serale lasciò la scuola. Tutto accadde a un solo passo dall’inizio della fase finale, una meta ambitissima da tutti gli allievi della scuola di Maria De Filippi.

Come sappiamo, Federico (con un tutore alla mano) salutò il pubblico proprio nell’ultima puntata del pomeridiano. Con un simile impedimento, in effetti, sarebbe stato difficile affrontare le coreografie e reggere i ritmi del serale del talent show.

Per fortuna e proprio come molti telespettatori speravano, secondo l’attendibile pagina Amici News, Federico si sarebbe presentato ai casting di Amici 20!

Dopo il suo infortunio avuto ad #Amici19, Federico Pietrucci si ripresenta ai casting per #Amici20. Riuscirà a riconquistarsi il banco per la nuova edizione di Amici? Pubblicato da AMICI NEWS su Sabato 29 agosto 2020

Poco dopo l’abbandono della scuola, il giovane scrisse un bel messaggio su Instagram dedicato ai suoi tantissimi fan. Il ballerino parlò, ovviamente, di quel fatidico incidente.

Anche se non era da escludere che potesse tornare l’anno successivo, come accadde anni prima per Andreas Muller, Federico sembrava aver messo la parola fine a quel capitolo:

Eh si… finisce il mio percorso ad Amici… so di aver perso il controllo, so che potevo tenermi un po’ di più ma so anche che questa non è la fine di tutto, è solo un nuovo checkpoint, è un nuovo inizio… Sono fiero del mio percorso, delle soddisfazioni e delle amicizie create lì dentro.

Durante questi mesi, però, Federico Pietrucci ne ha approfittato per consolidare la sua preparazione tecnica e lo abbiamo visto anche in una coreografia sulle note di Calma, la versione italiana di Chega di Gaia.