Nyv canta l’inedito Per favore ad Amici (audio e testo)

Per favore è il titolo di uno dei brani inediti presentati dalla cantante Nyvinne (in arte Nyv) nel talent show Amici 19. Ha 22 anni, è nata in Lussemburgo ma all’età di un anno si è trasferita a Domodossola, in Piemonte. Adesso vive a Cormano (in provincia di Milano).

Nyv si definisce ipersensibile, capace di emozionarsi facilmente, socievole e ha paura di essere fraintesa. Suona pianoforte, chitarra e ukulele. Non ha mai studiato canto e fa anche beatbox.

Audio di Per Favore di Nyv

Amici 19 - Nyv - Per favore

Testo di Per Favore di Nyv

Amerò gli sbagli

che farai nei miei confronti

asciugherò i tuoi pianti

proteggerò i tuoi sogni

mi tufferò a salvarti

e ti stringerò le mani

poi rideremo negli abbracci

e ci capiremo in silenzio

indosserò i tuoi panni

anche se mi saranno stretti

E ti difenderò se tu vorrai odiarmi Nyv

non me ne pentirò

se vorrai andare via

esiste un tempo dentro al cuore

che non finirà

Ti chiederò di amarmi per favore

resterò in silenzio ferma ad aspettare

per tutto il tempo che avrai bisogno

ti chiederò di amarmi per favore

mi medicherò fino poi a guarire

perché fare l’amore vorrà dire

prendersi cura di te