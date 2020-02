Giulia Molino canta Amore a lieto fine ad Amici (audio e testo)

Amore a lieto fine è il nuovo inedito presentato dalla cantante salernitana Giulia Molino nel corso del talent show Amici 19.

Audio di Amore a Lieto fine di Giulia Molino

Testo di Amore a Lieto fine di Giulia Molino

Quando arrivi tu

torna l’aria e non c’è più

noia, questa strada che hai segnato

ha un senso

ora

Non c’è niente che

possa consolarmi più

della condizione che hai lasciato addosso

e per questo

Guardami sotto la pioggia arrivò un lampo al temporale

e illuminò il tuo cielo come fosse carnevale

ti portò nell’estate

il bianco di un soffio di neve

e l’elettricità di mille lucciole a natale

ti amo come il primo giorno

in cui ho amato te

ti amo e ti disegno

l’amore ha lieto fine

ti amo come il primo giorno

in cui ho amato te

ti amo e ti disegno

l’amore ha lieto fine

Quando avrai paura che possa finire

o che di colpo possa scomparire

così come c’è il buio ci sarà la luce

Guardami sotto la pioggia arrivó un lampo al temporale

e illuminò il tuo cielo come fosse carnevale

ti portò nell’estate

il bianco di un soffio di neve

e l’elettricità di mille lucciole a natale

ti amo come il primo giorno

in cui ho amato te

ti amo e ti disegno

l’amore ha lieto fine