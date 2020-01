Nyv canta Padre ad Amici 19: audio e testo dell’inedito

Padre è il titolo del nuovo brano inedito presentato, dalla cantautrice Nyv ad Amici 19. Sotto il video dell’esibizione e il testo della canzone presentato dalla cantante Nyvinne per il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Nyv – Davanti alla commissione dei 12 – 18 gennaio – Amici Clip | Witty TV Questa l’esibizione di Nyv davanti alla commissione

Padre di Nyv, testo

Rivedo il mio passato

quei giorni dentro al letto

con le lettere che ho letto

per il compleanno

le candeline spente

le tue promesse al vento

“ora non posso che lavoro

dopo ti richiamo”

Devo a mia madre la forza

per consolarmi

dopo scuola quei biglietti per la festa del papà

e resterà la custode di tutti i miei pianti

mio padre non c’era mentre diventavo grande

La somiglianza è solo un atto di consolazione

sangue del mio sangue ma da sempre altrove

l’affetto non si compra, resta un’illusione

mentre abbraccerò l’assenza con un genitore

E adesso

dove sei

L’adolescenza arriva

anche il primo amore

la psicologa dice “meglio se lasci stare”

non torno mai a pranzo

ma uno mangia il dolore

gli avanzi di felicità fanno ancora più male

Dov’eri padre il giorno del suo funerale

quando piangevo a testa alta e nessuno diceva niente

ad aspettarti dietro a un cellulare

dov’eri papà quando stavo male?

La somiglianza è solo un atto di consolazione

sangue del mio sangue ma da sempre altrove

l’affetto non si compra, resta un’illusione

mentre abbraccerò l’assenza con un genitore

E adesso

dove sei

Padre

dove sei

Padre

dove sei