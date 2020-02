Jacopo Ottonello canta Blue Monday ad Amici (audio e testo)

Blue Monday è il titolo di uno degli inediti presentati dal cantante Jacopo Ottonello nel talent show Amici 19.

Audio di Blue Monday

Testo di Blue Monday

Ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

a volte sono blue

odio quando lasci le tue cose a casa mia

prima di andare via

tanto so che poi ritorni indietro

come le onde quando sbattono al cielo

vieni via con me che ti bacio sotto i nomi delle vie

basta con le poesie

lo so che non saremo come gli altri

e che non piacerò mai a tuo padre

Ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti

gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte sono blue come un lunedì

Amo quando lasci le tue cose a casa mia

prima di andare via

tanto so che prima o poi torni indietro

come le onde quando sbattono al cielo

tu non vuoi che ti regalo i fiori ed io

che non so dire mi dispiace

Ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte siamo soli e non sei tu

Ma ti ricordi quando noi due siamo stati ossigeno

ma restavamo in bilico

adesso respiriamoci che i giorni sono attimi

e a volte sono blue come un lunedì

Ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte sono blue come un lunedì