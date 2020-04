Gaia Gozzi, che noi di Ginger Generation abbiamo intervistato in questa occasione, ha annunciato l’arrivo di Nuova Genesi! Il disco sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio in esclusiva su Amazon in una versione molto speciale!

Ecco con quali parole l’artista ha commentato l’arrivo del disco sui social:

Avevo 7 anni, i miei avevano comprato ‘Innervisions’ del magico Stevie, un disco che sarebbe diventato fondamentale per me, quasi quanto un bagno di sole dopo un tuffo salato nell’Atlantico.



Ricordo ancora la sensazione di quando ho aperto il CD per la prima volta, di quando ho sfogliato il booklet, di quando è stato la mia colonna sonora per lunghi viaggi in macchina, di quando ho passato pomeriggi interi in camera ascoltandolo.



Adesso tocca a me provare a regalarvi le stesse emozioni, cercando di essere la vostra colonna sonora nei momenti felici e un’amica in quelli difficili.

Dal 22 Maggio sarà disponibile in formato fisico e digitale NUOVA GENESI.

Sta per iniziare un nuovo viaggio, tenetemi la mano anche stavolta