Giulia Molino e Francesco Bertoli insieme dopo Amici (VIDEO)

I cantanti Giulia Molino e Francesco Bertoli sembra stiano trascorrendo la loro quarantena insieme. La terza classificata di Amici 19, ha stretto un rapporto molto speciale col suo collega sin dall’inizio del talent show. Per questo, quando lui è stato eliminato, ci sono state giornate molto difficili da affrontare.

I fan si chiedono, dunque, se stanno insieme o sono solo dei grandi amici. Loro hanno sempre parlato di “un rapporto fraterno” e probabilmente è così. I due ragazzi continuano però a stare insieme e ovviamente ora non possono lasciare casa per via dell’ultimo decreto ministeriale. Intanto, mandano in visibilio i loro fan con le loro dirette Instagram.

Durante l’ultima diretta, Giulia Molino ha spiegato che l’anoressia (un male di cui ha sofferto in passato) non si sconfigge mai del tutto e ha poi voluto farsi accompagnare da Francesco per cantare la sua canzone Nietzsche. La cantante ha preso in giro così il suo coinquilino: “Lui è un bradipo… un vegetale! Sta sempre su un letto. Dorme fino all’1 e va a dormire alle 9. Ma che senso ha tutto questo? Ti sveglierò io domani… Non riuscirai a dormire!”.

Cantando insieme a Francesco, Giulia si è commossa: “Mi sto emozionando. Mi piace troppo! Grazie”. Poi i due cantanti si sono abbracciati e questo ha entusiasmato tutte le persone collegate nella diretta. La ragazza di Scafati, subito dopo, è ritornata a parlare di concerti e instore. Ovviamente, lei spera che tutto possa cominciare e anche al più presto.

GIULIA MOLINO PRIMA DIRETTA INSTAGRAM CON FRANCESCO BERTOLI - #Amici19

Watch this video on YouTube