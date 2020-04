Giulia Molino spiega il significato di Va tutto bene (video intervista)

Si intitola Va tutto bene il primo vero disco della carriera di Giulia Molino, una delle artiste che più abbiamo apprezzato all’ultima edizione di Amici.

Giulia Molino, nata in provincia di Salerno ma di origine napoletana, si è fatta apprezzare all’interno della scuola per la sua estrema versatilità e per l’energia travolgente con cui ha sempre interpretato i suoi brani.

Di lei, in particolare, abbiamo imparato ad apprezzare la carica di pezzi come Nietzsche ma anche la dolcezza di brani strazianti come Va tutto bene. Sono questi soltanto due dei 6 pezzi che troviamo nel suo disco d’esordio, che potete acquistare qui sotto!





La redazione di Ginger Generation ha avuto la fortuna di scambiare con l’adorabile Giulia quattro chiacchiere proprio pochi giorni fa. Per ovvi motivi la nostra intervista si è svolta a distanza. In ogni caso è stato proprio come avere Giulia al nostro fianco!

Insieme all’artista, come potete vedere qui sotto, abbiamo parlato del suo disco, del significato della canzone che dà il nome all’album, della sua esperienza ad Amici 19 e molto altro ancora! Non perdetevi la nostra intervista qui sotto!

Ecco la nostra video intervista esclusiva a Giulia Molino!

Giulia Molino spiega il significato di Va tutto bene e parla di Amici 19

Va tutto bene di Giulia Molino: tutto quello che c’è da sapere sul disco!

Oltre all’omonimo brano, l’album contiene altre 6 tracce, tra cui due scritte interamente dalla stessa Giulia, che mostra appieno il suo raffinato talento nella scrittura: la già citata “Nietzsche”, intima e personale, e la malinconica “Solo questo mi è rimasto”, brano sulla fine di una relazione e di tutto quello che rimane quando il sentimento ormai non è più abbastanza.

È possibile acquistare la versione fisica di Va tutto bene, in uscita nei negozi il 24 aprile, in 3 diverse versioni: