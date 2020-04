Oggi abbiamo avuto l’occasione per scambiare due chiacchiere con la cantante Martina Beltrami che abbiamo conosciuto ad Amici 19. Tantissimi lettori ci hanno chiesto di fare una video intervista, in diretta Instagram, con la giovanissima piemontese.

Martina è stata davvero carina e ci ha raccontato con incredibile semplicità la sua avventura nel talent show, cominciando dall’emozione per aver ottenuto il banco nella scuola più famosa d’Italia.

Non solo momenti belli quelli del suo percorso, come sappiamo bene, ma la ragazza dimostra oggi di aver fatto tesoro di ogni singolo giorno trascorso ad Amici. E di essere maturata facendo di ogni episodio vissuto lì un insegnamento.

Martina ci ha parlato del suo rapporto attuale con gli altri ragazzi della scuola soffermandosi su quello con Gaia Gozzi, vincitrice del talent show. Ma anche del ruolo speciale che ha rivestito per lei la conduttrice Maria De Filippi.

Noi, d’altra parte, non potevamo non chiederle se è cambiata dopo quest’esperienza e lei ci ha risposto di essere rimasta la stessa, ma di essere diventata un po’ più sicura e più decisa.

In quest’occasione, abbiamo scoperto che arrivare ad Amici è stata vissuto come una svolta. E questo non solo da lei ma anche dalla sua famiglia. Una sorpresa positiva che è arrivata in un momento difficile per Martina Beltrami e che le ha dato un sogno in cui credere.

Abbiamo ripercorso con lei anche la sua paura per i social che senza dubbio hanno segnato il suo percorso nella scuola. E di quanto sia cambiato il suo rapporto con essi, anche grazie al calore dei suoi fan.

“Per me la musica è un modo per esprimere un disagio. Per me la musica è liberatoria, mi ha permesso di sentirmi meglio, è stata un grande aiuto”, confessa Martina parlando della sua più grande passione che è sfociata nella necessità di scrivere le sue canzoni a partire dai 17 anni.

Non perdetevi la nostra intervista per scoprire cosa ci ha svelato sui suoi progetti futuri:

Martina Beltrami parla di Amici 19 e canta Luci accese

