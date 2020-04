Amici 19: ecco cosa i concorrenti pensano di Valentin (Esclusiva!)

Amici 19, il talent di Maria de Filippi conclusosi lo scorso 4 aprile, è stata senza ombra di dubbio un’edizione molto diversa rispetto alle precedenti. Uno dei motivi che l’hanno resa così unica è stata l’atmosfera, molto pesante, che i ragazzi hanno vissuto nelle ultime settimane, quando tutto intorno esplodeva la pandemia.

In particolare, i telespettatori hanno assistito ad alcune scene molto, molto forti che hanno visto come protagonisti alcuni ballerinii. L’ansia delle sfide e delle eliminazioni, la mancanza di pubblico in studio a supportarli e forse anche una generica stanchezza hanno generato dei siparietti che rimarranno impressi a lungo.

Due su tutti, quelli che hanno coinvolto i ballerini Valentin e Javier.

Ecco cos’era successo ad Amici 19 con Javier e Valentin

Nel corso della puntata del 13 marzo, come vi avevamo raccontato qui, era accaduto il finimondo. In un primo momento, Javier aveva deciso di lasciare lo studio, deluso e molto arrabbiato con la commissione. A pochi minuti di distanza, il pubblico da casa aveva poi assistito ad un duro scontro fra il ballerino Valentin e Maria de Filippi.

Quest’ultimo si era indispettito perché, alla luce dei fatti, dava per scontato che il suo posto sarebbe stato preso da Jacopo. La sua stizza si era poi riversata nei confronti di Maria de Filippi, che l’aveva cortesemente invitato a lasciare lo studio.

Nei giorni successivi, sul web erano apparsi una serie di video controversi nei quali abbiamo visto un lato di Valentin persino più oscuro. Eppure, tutti i suoi colleghi ci hanno parlato di lui in ben altri termini.

In questi giorni di quarantena abbiamo infatti avuto modo di chiacchierare con gli ex colleghi di Amici 19 di Valentin. Qui sotto potete recuperare le nostre video interviste dove i cantanti ci hanno raccontato cosa si nasconde per davvero dietro all’atteggiamento “da duro” del ballerino.

Ecco cosa ci hanno raccontato di Valentin i cantanti di Amici 19!

Ecco la nostra intervista a Stefano Farinetti!

Stefano Farinetti di Amici 19: la nostra video intervista molto speciale!

La nostra intervista a Nyv!

NYV parla del primo disco Low profile e di Amici

Ecco la nostra intervista a Giulia Molino!

Giulia Molino spiega il significato di Va tutto bene e parla di Amici 19

