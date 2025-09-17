Una di famiglia: tutto sul film con Amanda Seyfried e Sydney Sweeney

A volte le porte chiuse nascondono terribili segreti. Sta per arrivare al cinema Una di famiglia, thriller diretto da Paul Feig (Un piccolo favore) che vede protagoniste Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Ispiratoall’omonimo bestseller di Freida MacFadden, il film è un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza. Nel cast del film anche Brandon Sklenar e Michele Morrone.

Una di famiglia arriverà al cinema prossimamente.

La trama del film

Millie (Sydney Sweeney), giovane donna in fuga dal proprio passato, accetta un lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Quello che inizialmente appare come il lavoro dei sogni e l’opportunità per ricominciare, si trasforma rapidamente in un sottile gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere. Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è davvero al sicuro e tutti nascondono un segreto.

Il trailer del film

Vi potrebbe interessare anche:

Jumpers – Un Salto tra gli Animali, tutto sul film Disney Pixar