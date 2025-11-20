GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di No Place Like Home

No Place Like Home è una delle due canzoni inedite scritte per Wicked: For Good, in cui Elphaba (Cynthia Erivo) esorta gli animali a non fuggire da Oz, ma a restare e a lottare per il luogo in cui sono cresciuti.

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Testo No Place Like Home

Why do I love this place
That’s never loved me?
A place that seems to be devolving
And even wanting to

But Oz is more than just a place
It’s a promise, an idea
I want to help make it come true
Why should a land have so much meaning
When dark times befallen?
It’s only land and dirt and rug and wall
It’s just a place that’s familiar
And home’s just what we call it
But there’s no place like home
Don’t we all know?
There’s no place like home

When you feel you can’t fight anymore
Just tell yoursеlf
“There’s no place likе home”
When you feel it’s not worth fighting for
Compel yourself because
There’s no place like home

When you want to leave discouraged and resign
That’s what they want you to do
But think how you’ll grieve for all you’ll leave behind
Oz belongs to you too

Those who were taken from you
Spout a lie to sell yourself
And go their way or go
It’s them we’ll be defeating
If we keep on repeating
“There’s no place like home”
There’s no place like home
There’s no place like home
If we just keep fighting for it
We will win back and restore it
There’s no place like home

Traduzione No Place Like Home

Perché amo questo posto
Che non mi ha mai amato?
Un posto che sembra involuto
E che persino vorrebbe farlo

Ma Oz è più di un semplice posto
È una promessa, un’idea
Voglio contribuire a realizzarla
Perché una terra dovrebbe avere così tanto significato
Quando giungono tempi bui?
È solo terra, terra, tappeto e muro
È solo un posto familiare
E casa è proprio come la chiamiamo
Ma non c’è posto come casa
Non lo sappiamo tutti?
Non c’è un posto come casa

Quando senti di non poter più combattere
Dì a te stesso
“Non c’è un posto come casa”
Quando senti che non vale la pena lottare
Costringiti perché
Non c’è un posto come casa

Quando vuoi andartene scoraggiato e rassegnarti
Questo è quello che vogliono che tu faccia
Ma pensa a come soffrirai per tutto ciò che ti lascerai alle spalle
Anche Oz appartiene a te

Coloro che ti sono stati portati via
Sputa una bugia per venderti
E se ne vanno per la loro strada o se ne vanno
Sono loro che sconfiggeremo
Se continuiamo a ripetere
“Non c’è un posto come casa”
Non c’è un posto come casa
Non c’è un posto come casa
Se continuiamo a lottare per essa
La riconquisteremo e la ripristineremo
Non c’è un posto come casa

