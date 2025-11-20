Wicked For Good: testo e traduzione di No Place Like Home

No Place Like Home è una delle due canzoni inedite scritte per Wicked: For Good, in cui Elphaba (Cynthia Erivo) esorta gli animali a non fuggire da Oz, ma a restare e a lottare per il luogo in cui sono cresciuti.

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Testo No Place Like Home

Why do I love this place

That’s never loved me?

A place that seems to be devolving

And even wanting to

But Oz is more than just a place

It’s a promise, an idea

I want to help make it come true

Why should a land have so much meaning

When dark times befallen?

It’s only land and dirt and rug and wall

It’s just a place that’s familiar

And home’s just what we call it

But there’s no place like home

Don’t we all know?

There’s no place like home

When you feel you can’t fight anymore

Just tell yoursеlf

“There’s no place likе home”

When you feel it’s not worth fighting for

Compel yourself because

There’s no place like home

When you want to leave discouraged and resign

That’s what they want you to do

But think how you’ll grieve for all you’ll leave behind

Oz belongs to you too

Those who were taken from you

Spout a lie to sell yourself

And go their way or go

It’s them we’ll be defeating

If we keep on repeating

“There’s no place like home”

There’s no place like home

There’s no place like home

If we just keep fighting for it

We will win back and restore it

There’s no place like home

Traduzione No Place Like Home

Perché amo questo posto

Che non mi ha mai amato?

Un posto che sembra involuto

E che persino vorrebbe farlo

Ma Oz è più di un semplice posto

È una promessa, un’idea

Voglio contribuire a realizzarla

Perché una terra dovrebbe avere così tanto significato

Quando giungono tempi bui?

È solo terra, terra, tappeto e muro

È solo un posto familiare

E casa è proprio come la chiamiamo

Ma non c’è posto come casa

Non lo sappiamo tutti?

Non c’è un posto come casa

Quando senti di non poter più combattere

Dì a te stesso

“Non c’è un posto come casa”

Quando senti che non vale la pena lottare

Costringiti perché

Non c’è un posto come casa

Quando vuoi andartene scoraggiato e rassegnarti

Questo è quello che vogliono che tu faccia

Ma pensa a come soffrirai per tutto ciò che ti lascerai alle spalle

Anche Oz appartiene a te

Coloro che ti sono stati portati via

Sputa una bugia per venderti

E se ne vanno per la loro strada o se ne vanno

Sono loro che sconfiggeremo

Se continuiamo a ripetere

“Non c’è un posto come casa”

Non c’è un posto come casa

Non c’è un posto come casa

Se continuiamo a lottare per essa

La riconquisteremo e la ripristineremo

Non c’è un posto come casa