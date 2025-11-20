Wicked For Good: testo e traduzione di No Place Like Home scritto da Giovanna Codella 21 Novembre 2025 No Place Like Home è una delle due canzoni inedite scritte per Wicked: For Good, in cui Elphaba (Cynthia Erivo) esorta gli animali a non fuggire da Oz, ma a restare e a lottare per il luogo in cui sono cresciuti. Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili. Ascolta qui la canzone Testo No Place Like Home Why do I love this place That’s never loved me? A place that seems to be devolving And even wanting to But Oz is more than just a place It’s a promise, an idea I want to help make it come true Why should a land have so much meaning When dark times befallen? It’s only land and dirt and rug and wall It’s just a place that’s familiar And home’s just what we call it But there’s no place like home Don’t we all know? There’s no place like home When you feel you can’t fight anymore Just tell yoursеlf “There’s no place likе home” When you feel it’s not worth fighting for Compel yourself because There’s no place like home When you want to leave discouraged and resign That’s what they want you to do But think how you’ll grieve for all you’ll leave behind Oz belongs to you too Those who were taken from you Spout a lie to sell yourself And go their way or go It’s them we’ll be defeating If we keep on repeating “There’s no place like home” There’s no place like home There’s no place like home If we just keep fighting for it We will win back and restore it There’s no place like home Traduzione No Place Like Home Perché amo questo posto Che non mi ha mai amato? Un posto che sembra involuto E che persino vorrebbe farlo Ma Oz è più di un semplice posto È una promessa, un’idea Voglio contribuire a realizzarla Perché una terra dovrebbe avere così tanto significato Quando giungono tempi bui? È solo terra, terra, tappeto e muro È solo un posto familiare E casa è proprio come la chiamiamo Ma non c’è posto come casa Non lo sappiamo tutti? Non c’è un posto come casa Quando senti di non poter più combattere Dì a te stesso “Non c’è un posto come casa” Quando senti che non vale la pena lottare Costringiti perché Non c’è un posto come casa Quando vuoi andartene scoraggiato e rassegnarti Questo è quello che vogliono che tu faccia Ma pensa a come soffrirai per tutto ciò che ti lascerai alle spalle Anche Oz appartiene a te Coloro che ti sono stati portati via Sputa una bugia per venderti E se ne vanno per la loro strada o se ne vanno Sono loro che sconfiggeremo Se continuiamo a ripetere “Non c’è un posto come casa” Non c’è un posto come casa Non c’è un posto come casa Se continuiamo a lottare per essa La riconquisteremo e la ripristineremo Non c’è un posto come casa