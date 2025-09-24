Chris Briney è la voce di un audiolibro erotico

Avete mai immaginato la voce di Conrad Fisher leggere ad alta voce le scene più piccanti di un romanzo erotico?

Beh, non serve più immaginarlo: Chris Briney, l’attore rivelazione di The Summer I Turned Pretty, è diventato il narratore di un audiolibro… molto, molto hot.

Da teen drama a romance super spicy

Dopo Tom Blyth, Thomas Doherty, Andrew Scott e Jesse Williams, è arrivato il turno del golden boy del momento: Chris Briney è il nuovo protagonista di Hidden Harbor, serie audio originale di Quinn, l’app di audiolibri erotici (o “molto spicy”, per dirla alla TikTok).

Il progetto è una miniserie in tre episodi che racconta la storia di River, surfista e barista che ogni estate torna nella sua città natale, e Drea, una ragazza che cerca di riprendersi dopo una rottura. I due si incontrano una sera al bar, ma c’è un twist: l’ex di Drea è… il fratello di River.

Insomma, un intreccio di relazioni familiari e sentimentali che ricorda non poco le dinamiche del mondo creato da Jenny Han. Coincidenza? Probabilmente no.

La prima volta (spicy) di Chris Briney

Non è la prima volta che l’attore presta la sua voce a un audiolibro: aveva già registrato i pensieri di Conrad per The Summer I Turned Pretty. Ma questa è la prima volta che Chris si cimenta con scene esplicitamente erotiche.

In un’intervista ha dichiarato di essere una persona che ama le sfide e che, al di là delle atmosfere sensuali, Hidden Harbor racconta una storia con un cuore narrativo ben preciso.

Ok Chris, ci crediamo… ma è evidente che Quinn abbia puntato soprattutto sul tuo fascino (e sulla tua voce inconfondibile).

Disponibilità e ascolto

L’audiolibro Hidden Harbor è disponibile solo in inglese .

Potete ascoltarlo già da ora su Quinn.

E se la cover è già di per sé un invito irresistibile, l’idea di avere la voce di Chris Briney che interpreta River rende praticamente impossibile non abbonarsi subito.

