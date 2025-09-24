Chris Briney è la voce di un audiolibro erotico scritto da Chiara Giovannini 24 Settembre 2025 Avete mai immaginato la voce di Conrad Fisher leggere ad alta voce le scene più piccanti di un romanzo erotico?Beh, non serve più immaginarlo: Chris Briney, l’attore rivelazione di The Summer I Turned Pretty, è diventato il narratore di un audiolibro… molto, molto hot. Da teen drama a romance super spicy Dopo Tom Blyth, Thomas Doherty, Andrew Scott e Jesse Williams, è arrivato il turno del golden boy del momento: Chris Briney è il nuovo protagonista di Hidden Harbor, serie audio originale di Quinn, l’app di audiolibri erotici (o “molto spicy”, per dirla alla TikTok). Il progetto è una miniserie in tre episodi che racconta la storia di River, surfista e barista che ogni estate torna nella sua città natale, e Drea, una ragazza che cerca di riprendersi dopo una rottura. I due si incontrano una sera al bar, ma c’è un twist: l’ex di Drea è… il fratello di River. Insomma, un intreccio di relazioni familiari e sentimentali che ricorda non poco le dinamiche del mondo creato da Jenny Han. Coincidenza? Probabilmente no. La prima volta (spicy) di Chris Briney Non è la prima volta che l’attore presta la sua voce a un audiolibro: aveva già registrato i pensieri di Conrad per The Summer I Turned Pretty. Ma questa è la prima volta che Chris si cimenta con scene esplicitamente erotiche. In un’intervista ha dichiarato di essere una persona che ama le sfide e che, al di là delle atmosfere sensuali, Hidden Harbor racconta una storia con un cuore narrativo ben preciso.Ok Chris, ci crediamo… ma è evidente che Quinn abbia puntato soprattutto sul tuo fascino (e sulla tua voce inconfondibile). Disponibilità e ascolto L’audiolibro Hidden Harbor è disponibile solo in inglese. Potete ascoltarlo già da ora su Quinn. E se la cover è già di per sé un invito irresistibile, l’idea di avere la voce di Chris Briney che interpreta River rende praticamente impossibile non abbonarsi subito. Potrebbe interessarvi anche: Wicked For Good: in arrivo la colonna sonora del sequel (ecco la tracklist)