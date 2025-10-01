Louis Tomlinson è tornato con il nuovo singolo Lemonade

L’artista britannico Louis Tomlinson torna il 1 ottobre 2025 con il nuovo singolo Lemonade, un mix di chitarre funk, tastiere scintillanti e percussioni, con un ritornello travolgente. “She’s so bitter, she’s so sweet, a little taste is all I need” recita la canzone.

A proposito del brano, che anticipa il suo terzo album, Louis ha dichiarato: “La cosa più importante era che il primo singolo fosse ambizioso dal punto di vista sonoro. Doveva essere imponente e divertente. Per me, Lemonade è come se avesse una personalità propria, capace di creare una connessione immediata. Si è rivelato il modo perfetto per dare inizio a questo nuovo capitolo”.

Testo Lemonade Louis Tomlinson

She got me wasted

The way she’s making me lie

Hung from her bracelet

Her lucky charm if I like

Symptoms of coming to life

No point in thinking it twice

She got me wasted

The way I’m chasing the night

I don’t wanna go home

Am I losing control

I don’t wanna go home

Am I losing control

She’s so bitter

She’s so sweet

Lemonade

Lemonade

A little taste

Is all I need

Lemonade

Lemonade

She got me waking

At times that I’ve never seen

Bright yellow spaceship

Might make me start to believe

Symptoms are stuck on repeat

No point in trying to leave

She got me waking

It’s doing something to me

I don’t wanna go home

She’s so bitter

She’s so sweet

Lemonade

Lemonade

A little taste

Is all I need

Lemonade

Lemonade

Is it only human

To escape into delusion

And if I should try to prove it

Would I win or would I lose it

Traduzione

Mi ha fatto ubriacare

Il modo in cui mi fa mentire

Appeso al suo braccialetto

Il suo portafortuna, se mi va

Sintomi di una nuova vita

Inutile pensarci due volte

Mi ha fatto ubriacare

Il modo in cui inseguo la notte

Non voglio tornare a casa

Sto perdendo il controllo?

Non voglio tornare a casa?

Sto perdendo il controllo

È così amareggiata

È così dolce

Limonata

Limonata

Un piccolo assaggio

È tutto ciò di cui ho bisogno

Limonata

Limonata

Mi ha fatto svegliare

In momenti che non ho mai visto

Un’astronave gialla brillante

Potrebbe farmi iniziare a credere

I sintomi si ripetono a ripetizione

Inutile cercare di andarmene

Mi ha fatto svegliare

Mi sta facendo qualcosa

Non voglio tornare a casa

È così amareggiata

È così dolce

Limonata

Limonata

Un piccolo assaggio

È tutto ciò di cui ho bisogno

Limonata

Limonata

È solo umano

Per fuggire nell’illusione

E se dovessi provare a dimostrarlo

Vincerei o perderei

Significato della canzone

Lemonade di Louis Tomlinson è disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (a questo link) , e anticipa l’uscita del progetto How Did I Get Here?, del 23 gennaio 2026, già disponibile in pre-order ( link) .

Louis sottolinea che la sua nuova musica è un connubio tra la sua “eredità pop” e la sua affinità per l’indie-rock. Lemonade descrive la resa di Louis al controllo di una donna con un tono “agrodolce”, e si concentra sulla sensazione psichedelica e confusa che caratterizza il suo prossimo album.