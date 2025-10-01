GingerGeneration.it

Louis Tomlinson è tornato con il nuovo singolo Lemonade

scritto da Giovanna Codella
lemonade louis tomlinson

L’artista britannico Louis Tomlinson torna il 1 ottobre 2025 con il nuovo singolo Lemonade, un mix di chitarre funk, tastiere scintillanti e percussioni, con un ritornello travolgente. “She’s so bitter, she’s so sweet, a little taste is all I need” recita la canzone.

A proposito del brano, che anticipa il suo terzo album, Louis ha dichiarato: “La cosa più importante era che il primo singolo fosse ambizioso dal punto di vista sonoro. Doveva essere imponente e divertente. Per me, Lemonade è come se avesse una personalità propria, capace di creare una connessione immediata. Si è rivelato il modo perfetto per dare inizio a questo nuovo capitolo”.

Ascolta QUI la nuova canzone 

Testo Lemonade Louis Tomlinson

She got me wasted
The way she’s making me lie
Hung from her bracelet
Her lucky charm if I like
Symptoms of coming to life
No point in thinking it twice
She got me wasted
The way I’m chasing the night
I don’t wanna go home
Am I losing control
I don’t wanna go home
Am I losing control

She’s so bitter
She’s so sweet
Lemonade
Lemonade
A little taste
Is all I need
Lemonade
Lemonade

She got me waking
At times that I’ve never seen
Bright yellow spaceship
Might make me start to believe
Symptoms are stuck on repeat
No point in trying to leave
She got me waking
It’s doing something to me
I don’t wanna go home

She’s so bitter
She’s so sweet
Lemonade
Lemonade
A little taste
Is all I need
Lemonade
Lemonade

Is it only human
To escape into delusion
And if I should try to prove it
Would I win or would I lose it

Traduzione 

Mi ha fatto ubriacare
Il modo in cui mi fa mentire
Appeso al suo braccialetto
Il suo portafortuna, se mi va
Sintomi di una nuova vita
Inutile pensarci due volte
Mi ha fatto ubriacare
Il modo in cui inseguo la notte
Non voglio tornare a casa
Sto perdendo il controllo?
Non voglio tornare a casa?
Sto perdendo il controllo

È così amareggiata
È così dolce
Limonata
Limonata
Un piccolo assaggio
È tutto ciò di cui ho bisogno
Limonata
Limonata

Mi ha fatto svegliare
In momenti che non ho mai visto
Un’astronave gialla brillante
Potrebbe farmi iniziare a credere
I sintomi si ripetono a ripetizione
Inutile cercare di andarmene
Mi ha fatto svegliare
Mi sta facendo qualcosa
Non voglio tornare a casa

È così amareggiata
È così dolce
Limonata
Limonata
Un piccolo assaggio
È tutto ciò di cui ho bisogno
Limonata
Limonata

È solo umano
Per fuggire nell’illusione
E se dovessi provare a dimostrarlo
Vincerei o perderei

Significato della canzone

Lemonade di Louis Tomlinson è disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (a questo link), e anticipa l’uscita del progetto How Did I Get Here?, del 23 gennaio 2026, già disponibile in pre-order (link).

Louis sottolinea che la sua nuova musica è un connubio tra la sua “eredità pop” e la sua affinità per l’indie-rock. Lemonade descrive la resa di Louis al controllo di una donna con un tono “agrodolce”, e si concentra sulla sensazione psichedelica e confusa che caratterizza il suo prossimo album.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati