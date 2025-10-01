Louis Tomlinson è tornato con il nuovo singolo Lemonade scritto da Giovanna Codella 1 Ottobre 2025 L’artista britannico Louis Tomlinson torna il 1 ottobre 2025 con il nuovo singolo Lemonade, un mix di chitarre funk, tastiere scintillanti e percussioni, con un ritornello travolgente. “She’s so bitter, she’s so sweet, a little taste is all I need” recita la canzone. A proposito del brano, che anticipa il suo terzo album, Louis ha dichiarato: “La cosa più importante era che il primo singolo fosse ambizioso dal punto di vista sonoro. Doveva essere imponente e divertente. Per me, Lemonade è come se avesse una personalità propria, capace di creare una connessione immediata. Si è rivelato il modo perfetto per dare inizio a questo nuovo capitolo”. Ascolta QUI la nuova canzone Testo Lemonade Louis Tomlinson She got me wasted The way she’s making me lie Hung from her bracelet Her lucky charm if I like Symptoms of coming to life No point in thinking it twice She got me wasted The way I’m chasing the night I don’t wanna go home Am I losing control I don’t wanna go home Am I losing control She’s so bitter She’s so sweet Lemonade Lemonade A little taste Is all I need Lemonade Lemonade She got me waking At times that I’ve never seen Bright yellow spaceship Might make me start to believe Symptoms are stuck on repeat No point in trying to leave She got me waking It’s doing something to me I don’t wanna go home She’s so bitter She’s so sweet Lemonade Lemonade A little taste Is all I need Lemonade Lemonade Is it only human To escape into delusion And if I should try to prove it Would I win or would I lose it Traduzione Mi ha fatto ubriacare Il modo in cui mi fa mentire Appeso al suo braccialetto Il suo portafortuna, se mi va Sintomi di una nuova vita Inutile pensarci due volte Mi ha fatto ubriacare Il modo in cui inseguo la notte Non voglio tornare a casa Sto perdendo il controllo? Non voglio tornare a casa? Sto perdendo il controllo È così amareggiata È così dolce Limonata Limonata Un piccolo assaggio È tutto ciò di cui ho bisogno Limonata Limonata Mi ha fatto svegliare In momenti che non ho mai visto Un’astronave gialla brillante Potrebbe farmi iniziare a credere I sintomi si ripetono a ripetizione Inutile cercare di andarmene Mi ha fatto svegliare Mi sta facendo qualcosa Non voglio tornare a casa È così amareggiata È così dolce Limonata Limonata Un piccolo assaggio È tutto ciò di cui ho bisogno Limonata Limonata È solo umano Per fuggire nell’illusione E se dovessi provare a dimostrarlo Vincerei o perderei Significato della canzone Lemonade di Louis Tomlinson è disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre (a questo link), e anticipa l’uscita del progetto How Did I Get Here?, del 23 gennaio 2026, già disponibile in pre-order (link). Louis sottolinea che la sua nuova musica è un connubio tra la sua “eredità pop” e la sua affinità per l’indie-rock. Lemonade descrive la resa di Louis al controllo di una donna con un tono “agrodolce”, e si concentra sulla sensazione psichedelica e confusa che caratterizza il suo prossimo album.