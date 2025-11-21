GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di For Good

scritto da Giovanna Codella
wicked for good

For Good è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia culminante rappresenta l’incontro finale tra Glinda ed Elphaba (Ariana Grande e Cynthia Erivo).

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack  è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Ascolta qui la canzone

Testo For Good 

[ELPHABA]
I’m limited

[ELPHABA, spoken]
Just look at me
Not with your eyes, with theirs

[ELPHABA]
I’m limited
And just look at you
You can do all I couldn’t do, Glinda

[ELPHABA, spoken]
Here, take it

[GLINDA, spoken]
What? But you know I, I can’t read this, I—

[ELPHABA, spoken]
Well, you have to learn

[ELPHABA]
Because now it’s up to you
For both of us
Now it’s up to you

[GLINDA]
I’ve heard it said
That people come into our lives for a reason
Bringing something we must learn
And we are led
To those who help us most to grow
If we let them
And we help them in return
Well, I don’t know if I believe that’s true
But I know I’m who I am today
Because I knew you

Like a comet pulled from orbit
As it passes a sun
Like a stream that meets a boulder
Halfway through the wood
Who can say if I’ve been changed for the better? But
Because I knew you
I have been changed for good

[ELPHABA]
It well may be
That we will never meet again
In this lifetime
So let me say before we part
So much of me
Is made of what I learned from you
You’ll be with me
Like a handprint on my heart
And now whatever way our stories end
I know you have re-written mine
By being my friend

Like a ship blown from its mooring
By a wind off the sea
Like a seed dropped by a skybird
In a distant wood
Who can say if I’ve been changed for the better? But
Because I knew you

[GLINDA]
Because I knew you

[GLINDA & ELPHABA]
I have been changed for good

[ELPHABA]
And just to clear the air
I ask forgiveness for the things I’ve done you blame me for

[GLINDA]
But then, I guess we know there’s blame to share

[GLINDA & ELPHABA]
And none of it seems to matter anymore

[GLINDA & ELPHABA]
Like a comet pulled from orbit (Like a ship blown from its mooring)
As it passes a sun (By a wind off the sea)
Like a stream that meets a boulder (Like a seed dropped by a bird)
Halfway through the wood (In the wood)

[GLINDA & ELPHABA]
Who can say if I’ve been changed for the better?
I do believe I have been changed for the better

[GLINDA]
And because I knew you

[ELPHABA]
Because I knew you

[GLINDA & ELPHABA]
Because I knew you
I have been changed
For good

Traduzione For Good

[ELPHABA]
Sono limitata

[ELPHABA, parlato]
Guardami e basta
Non con i tuoi occhi, con i loro

[ELPHABA]
Sono limitata
E guarda solo te
Tu puoi fare tutto ciò che io non sono riuscita a fare, Glinda

[ELPHABA, parlato]
Ecco, prendilo

[GLINDA, parlato]
Cosa? Ma sai che io, io non riesco a leggere questo, io…

[ELPHABA, parlato]
Beh, devi imparare

[ELPHABA]
Perché ora tocca a te
Per entrambi
Ora tocca a te

[GLINDA]
Ho sentito dire
Che le persone entrano nelle nostre vite per una ragione
Portando qualcosa che dobbiamo imparare
E siamo guidati
Da coloro che ci aiutano di più a crescere
Se glielo permettiamo
E noi li aiutiamo a nostra volta
Beh, non so se credo che sia vero
Ma so di essere chi sono oggi
Perché ti ho conosciuto

Come una cometa estratta dall’orbita
Mentre passa accanto a un sole
Come un ruscello che incontra un masso
A metà del bosco
Chi può dire se sono cambiato in meglio? Ma
Perché ti conoscevo
Sono cambiata per sempre

[ELPHABA]
Potrebbe anche essere
Che non ci incontreremo mai più
In questa vita
Quindi lasciami dire prima di separarci
Così tanto di me
È fatto di ciò che ho imparato da te
Sarai con me
Come un’impronta sul mio cuore
E ora, qualunque sia il modo in cui finiranno le nostre storie
So che hai riscritto la mia
Essendomi amica

Come una nave spinta via dal suo ormeggio
Da un vento proveniente dal mare
Come un seme lasciato cadere da un uccello del cielo
In un bosco lontano
Chi può dire se sono cambiata in meglio? Ma
Perché ti conoscevo

[GLINDA]
Perché ti conoscevo

[GLINDA & ELPHABA]
Sono cambiata per sempre

[ELPHABA]
E solo per chiarire le cose
Chiedo perdono per le cose che ho fatto e per cui mi dai la colpa

[GLINDA]
Ma poi, immagino che sappiamo che c’è una colpa da condividere

[GLINDA & ELPHABA]
E niente di tutto ciò sembra importare più

[GLINDA & ELPHABA]
Come una cometa strappata dall’orbita (Come una nave strappata dal suo ormeggio)
Mentre passa davanti a un sole (Da un vento proveniente dal mare)
Come un ruscello che incontra un masso (Come un seme lasciato cadere da un uccello)
A metà del bosco (Nel bosco)

[GLINDA & ELPHABA]
Chi può dire se sono cambiata in meglio? Credo di essere cambiata in meglio

[GLINDA]
E perché ti conoscevo

[ELPHABA]
Perché ti conoscevo

[GLINDA & ELPHABA]
Perché ti conoscevo
Sono cambiata

Significato

In For Good, nel corso della trama di Wicked For Good, Elphaba riconosce di aver fatto troppi danni per poter essere accettata dal popolo di Oz. Mentre si arrende a questa evidenza, dice a Glinda di non riabilitare la sua immagine dopo la sua scomparsa e di compiere al suo posto il bene che lei stessa non è riuscita a fare. Le due streghe riflettono su come il loro legame le abbia cambiate entrambe (fonte Genius.com).

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati