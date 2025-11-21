Wicked For Good: testo e traduzione di For Good scritto da Giovanna Codella 21 Novembre 2025 For Good è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia culminante rappresenta l’incontro finale tra Glinda ed Elphaba (Ariana Grande e Cynthia Erivo). Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili. Ascolta qui la canzone Testo For Good [ELPHABA] I’m limited [ELPHABA, spoken] Just look at me Not with your eyes, with theirs [ELPHABA] I’m limited And just look at you You can do all I couldn’t do, Glinda [ELPHABA, spoken] Here, take it [GLINDA, spoken] What? But you know I, I can’t read this, I— [ELPHABA, spoken] Well, you have to learn [ELPHABA] Because now it’s up to you For both of us Now it’s up to you [GLINDA] I’ve heard it said That people come into our lives for a reason Bringing something we must learn And we are led To those who help us most to grow If we let them And we help them in return Well, I don’t know if I believe that’s true But I know I’m who I am today Because I knew you Like a comet pulled from orbit As it passes a sun Like a stream that meets a boulder Halfway through the wood Who can say if I’ve been changed for the better? But Because I knew you I have been changed for good [ELPHABA] It well may be That we will never meet again In this lifetime So let me say before we part So much of me Is made of what I learned from you You’ll be with me Like a handprint on my heart And now whatever way our stories end I know you have re-written mine By being my friend Like a ship blown from its mooring By a wind off the sea Like a seed dropped by a skybird In a distant wood Who can say if I’ve been changed for the better? But Because I knew you [GLINDA] Because I knew you [GLINDA & ELPHABA] I have been changed for good [ELPHABA] And just to clear the air I ask forgiveness for the things I’ve done you blame me for [GLINDA] But then, I guess we know there’s blame to share [GLINDA & ELPHABA] And none of it seems to matter anymore [GLINDA & ELPHABA] Like a comet pulled from orbit (Like a ship blown from its mooring) As it passes a sun (By a wind off the sea) Like a stream that meets a boulder (Like a seed dropped by a bird) Halfway through the wood (In the wood) [GLINDA & ELPHABA] Who can say if I’ve been changed for the better? I do believe I have been changed for the better [GLINDA] And because I knew you [ELPHABA] Because I knew you [GLINDA & ELPHABA] Because I knew you I have been changed For good Traduzione For Good [ELPHABA] Sono limitata [ELPHABA, parlato] Guardami e basta Non con i tuoi occhi, con i loro [ELPHABA] Sono limitata E guarda solo te Tu puoi fare tutto ciò che io non sono riuscita a fare, Glinda [ELPHABA, parlato] Ecco, prendilo [GLINDA, parlato] Cosa? Ma sai che io, io non riesco a leggere questo, io… [ELPHABA, parlato] Beh, devi imparare [ELPHABA] Perché ora tocca a te Per entrambi Ora tocca a te [GLINDA] Ho sentito dire Che le persone entrano nelle nostre vite per una ragione Portando qualcosa che dobbiamo imparare E siamo guidati Da coloro che ci aiutano di più a crescere Se glielo permettiamo E noi li aiutiamo a nostra volta Beh, non so se credo che sia vero Ma so di essere chi sono oggi Perché ti ho conosciuto Come una cometa estratta dall’orbita Mentre passa accanto a un sole Come un ruscello che incontra un masso A metà del bosco Chi può dire se sono cambiato in meglio? Ma Perché ti conoscevo Sono cambiata per sempre [ELPHABA] Potrebbe anche essere Che non ci incontreremo mai più In questa vita Quindi lasciami dire prima di separarci Così tanto di me È fatto di ciò che ho imparato da te Sarai con me Come un’impronta sul mio cuore E ora, qualunque sia il modo in cui finiranno le nostre storie So che hai riscritto la mia Essendomi amica Come una nave spinta via dal suo ormeggio Da un vento proveniente dal mare Come un seme lasciato cadere da un uccello del cielo In un bosco lontano Chi può dire se sono cambiata in meglio? Ma Perché ti conoscevo [GLINDA] Perché ti conoscevo [GLINDA & ELPHABA] Sono cambiata per sempre [ELPHABA] E solo per chiarire le cose Chiedo perdono per le cose che ho fatto e per cui mi dai la colpa [GLINDA] Ma poi, immagino che sappiamo che c’è una colpa da condividere [GLINDA & ELPHABA] E niente di tutto ciò sembra importare più [GLINDA & ELPHABA] Come una cometa strappata dall’orbita (Come una nave strappata dal suo ormeggio) Mentre passa davanti a un sole (Da un vento proveniente dal mare) Come un ruscello che incontra un masso (Come un seme lasciato cadere da un uccello) A metà del bosco (Nel bosco) [GLINDA & ELPHABA] Chi può dire se sono cambiata in meglio? Credo di essere cambiata in meglio [GLINDA] E perché ti conoscevo [ELPHABA] Perché ti conoscevo [GLINDA & ELPHABA] Perché ti conoscevo Sono cambiata Significato In For Good, nel corso della trama di Wicked For Good, Elphaba riconosce di aver fatto troppi danni per poter essere accettata dal popolo di Oz. Mentre si arrende a questa evidenza, dice a Glinda di non riabilitare la sua immagine dopo la sua scomparsa e di compiere al suo posto il bene che lei stessa non è riuscita a fare. Le due streghe riflettono su come il loro legame le abbia cambiate entrambe (fonte Genius.com).