Wicked For Good: testo e traduzione di For Good

For Good è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia culminante rappresenta l’incontro finale tra Glinda ed Elphaba (Ariana Grande e Cynthia Erivo).

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Testo For Good

[ELPHABA]

I’m limited

[ELPHABA, spoken]

Just look at me

Not with your eyes, with theirs

[ELPHABA]

I’m limited

And just look at you

You can do all I couldn’t do, Glinda

[ELPHABA, spoken]

Here, take it

[GLINDA, spoken]

What? But you know I, I can’t read this, I—

[ELPHABA, spoken]

Well, you have to learn

[ELPHABA]

Because now it’s up to you

For both of us

Now it’s up to you

[GLINDA]

I’ve heard it said

That people come into our lives for a reason

Bringing something we must learn

And we are led

To those who help us most to grow

If we let them

And we help them in return

Well, I don’t know if I believe that’s true

But I know I’m who I am today

Because I knew you

Like a comet pulled from orbit

As it passes a sun

Like a stream that meets a boulder

Halfway through the wood

Who can say if I’ve been changed for the better? But

Because I knew you

I have been changed for good

[ELPHABA]

It well may be

That we will never meet again

In this lifetime

So let me say before we part

So much of me

Is made of what I learned from you

You’ll be with me

Like a handprint on my heart

And now whatever way our stories end

I know you have re-written mine

By being my friend

Like a ship blown from its mooring

By a wind off the sea

Like a seed dropped by a skybird

In a distant wood

Who can say if I’ve been changed for the better? But

Because I knew you

[GLINDA]

Because I knew you

[GLINDA & ELPHABA]

I have been changed for good

[ELPHABA]

And just to clear the air

I ask forgiveness for the things I’ve done you blame me for

[GLINDA]

But then, I guess we know there’s blame to share

[GLINDA & ELPHABA]

And none of it seems to matter anymore

[GLINDA & ELPHABA]

Like a comet pulled from orbit (Like a ship blown from its mooring)

As it passes a sun (By a wind off the sea)

Like a stream that meets a boulder (Like a seed dropped by a bird)

Halfway through the wood (In the wood)

[GLINDA & ELPHABA]

Who can say if I’ve been changed for the better?

I do believe I have been changed for the better

[GLINDA]

And because I knew you

[ELPHABA]

Because I knew you

[GLINDA & ELPHABA]

Because I knew you

I have been changed

For good

Traduzione For Good

[ELPHABA]

Sono limitata

[ELPHABA, parlato]

Guardami e basta

Non con i tuoi occhi, con i loro

[ELPHABA]

Sono limitata

E guarda solo te

Tu puoi fare tutto ciò che io non sono riuscita a fare, Glinda

[ELPHABA, parlato]

Ecco, prendilo

[GLINDA, parlato]

Cosa? Ma sai che io, io non riesco a leggere questo, io…

[ELPHABA, parlato]

Beh, devi imparare

[ELPHABA]

Perché ora tocca a te

Per entrambi

Ora tocca a te

[GLINDA]

Ho sentito dire

Che le persone entrano nelle nostre vite per una ragione

Portando qualcosa che dobbiamo imparare

E siamo guidati

Da coloro che ci aiutano di più a crescere

Se glielo permettiamo

E noi li aiutiamo a nostra volta

Beh, non so se credo che sia vero

Ma so di essere chi sono oggi

Perché ti ho conosciuto

Come una cometa estratta dall’orbita

Mentre passa accanto a un sole

Come un ruscello che incontra un masso

A metà del bosco

Chi può dire se sono cambiato in meglio? Ma

Perché ti conoscevo

Sono cambiata per sempre

[ELPHABA]

Potrebbe anche essere

Che non ci incontreremo mai più

In questa vita

Quindi lasciami dire prima di separarci

Così tanto di me

È fatto di ciò che ho imparato da te

Sarai con me

Come un’impronta sul mio cuore

E ora, qualunque sia il modo in cui finiranno le nostre storie

So che hai riscritto la mia

Essendomi amica

Come una nave spinta via dal suo ormeggio

Da un vento proveniente dal mare

Come un seme lasciato cadere da un uccello del cielo

In un bosco lontano

Chi può dire se sono cambiata in meglio? Ma

Perché ti conoscevo

[GLINDA]

Perché ti conoscevo

[GLINDA & ELPHABA]

Sono cambiata per sempre

[ELPHABA]

E solo per chiarire le cose

Chiedo perdono per le cose che ho fatto e per cui mi dai la colpa

[GLINDA]

Ma poi, immagino che sappiamo che c’è una colpa da condividere

[GLINDA & ELPHABA]

E niente di tutto ciò sembra importare più

[GLINDA & ELPHABA]

Come una cometa strappata dall’orbita (Come una nave strappata dal suo ormeggio)

Mentre passa davanti a un sole (Da un vento proveniente dal mare)

Come un ruscello che incontra un masso (Come un seme lasciato cadere da un uccello)

A metà del bosco (Nel bosco)

[GLINDA & ELPHABA]

Chi può dire se sono cambiata in meglio? Credo di essere cambiata in meglio

[GLINDA]

E perché ti conoscevo

[ELPHABA]

Perché ti conoscevo

[GLINDA & ELPHABA]

Perché ti conoscevo

Sono cambiata

Significato

In For Good, nel corso della trama di Wicked For Good, Elphaba riconosce di aver fatto troppi danni per poter essere accettata dal popolo di Oz. Mentre si arrende a questa evidenza, dice a Glinda di non riabilitare la sua immagine dopo la sua scomparsa e di compiere al suo posto il bene che lei stessa non è riuscita a fare. Le due streghe riflettono su come il loro legame le abbia cambiate entrambe (fonte Genius.com).