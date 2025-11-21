Hunger Games – L’alba sulla mietitura: tutto sul film

Gli Hunger Games stanno per ricominciare e stavolta i giochi saranno diversi. Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games – L’alba sulla mietitura riporta la narrazione indietro di 24 anni, fino alla 50ª edizione degli Hunger Games, ovvero la Seconda Edizione della Memoria.

I fan della saga possono prepararsi a tornare nel cuore di Panem il 19 novembre 2026 data in cui il film arriverà nelle sale, in contemporanea mondiale, distribuito da Notorious Pictures.

Il trailer del film

Il cast del film

Il film presenterà un cast d’eccezione composto da Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme alle giovani promesse Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang, tra gli altri. Il film sarà diretto da Francis Lawrence su sceneggiatura adattata da Billy Ray. La produzione è affidata a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, insieme a Francis Lawrence, con la produzione esecutiva di Cameron MacConomy. Il progetto cinematografico è supervisionato per Lionsgate da Meredith Wieck e Scott O’Brien.

A proposito del romanzo

Il nuovo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games – L’alba sulla mietitura, è uscito a marzo ed è diventato rapidamente n.1 nella classifica del New York Times. Hunger Games – L’alba sulla mietitura ha venduto 1,5 milioni di copie nel mondo nella prima settimana, di cui 1,2 milioni negli Stati Uniti – il doppio delle vendite iniziali di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente e il triplo di quelle di Hunger Games – Il canto della rivolta.

