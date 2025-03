Ariana Grande e Cynthia Erivo cantano agli Oscar 2025: video

Le canzoni di Wicked non potevano essere nominate agli Oscar 2025, ma Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno portato la canzone iconica iconica di Elpheba e Glida sul palco degli Academy Awards,

La perfomance di Ariana Grande e Cynthia Erivo

L’edizione 2025 si è aperta con i tre battiti delle scarpette di Dorothy ne Il Mago di Oz, che ci ha portato a fare un tuffo nella magia del cinema, ma soprattutto nella straordinaria performance di Ariana in Over The Rainbow, seguita dalla sua amiche e collega che ha cantato Home.

Le due attrici, però, si sono ritrovate sul palco per una incredibile versione live di Defying Gravity tratta da Wicked.

Ariana Grande abriendo la ceremonia de los Oscars con “Somwhere over the rainbow” esta noche 😍♥#ArianaGrande #Wicked #Oscars pic.twitter.com/L9tilP6PMe — Franco Santillan (@Fransantillan_1) March 3, 2025

Wicked agli Oscar:

Trattandosi di un musical già edito, le canzoni di Wicked non hanno potuto ricevere una nomination agli Oscar, ma il film si è comunque portato a casa tanti riconoscimenti; dopo aver stabilito il record per la più grande apertura di sempre per un film basato su uno spettacolo di Broadway ed essere stato candidato a 10 Premi Oscar, tra cui per Miglior Film, Miglior Attrice per Cynthia Erivo, Miglior Attrice Non Protagonista per Ariana Grande e Miglior Colonna Sonora (per la parte strumentale della colonna sonora, ndr).

Wicked è uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, arriva sullo schermo di casa in una versione cinematografica di portata generazionale. E’ la storia inedita delle streghe di Oz, ha come protagonisti Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare che deve ancora scoprire il suo vero cuore. Le due si incontrano all’University di Shiz dove stringono un’improbabile amicizia, prima che le loro vite prendano strade diverse in seguito all’incontro con il meraviglioso Mago di Oz. Avventure straordinarie le porteranno a compiere il loro destino di Strega Malvagia dell’Ovest e Glinda la Buona. Wicked è una celebrazione culturale coinvolgente da rivivere più volte!

