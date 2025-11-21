Wicked For Good: testo e traduzione di Every Day More Wicked scritto da Giovanna Codella 21 Novembre 2025 Every Day More Wicked è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia racconta uno dei momenti culmine della storia mettendo in rilievo la cattiva reputazione di quella che è ormai diventata la “Strega Cattiva” (Elphaba), in contrasto con l’ammirazione da parte degli abitanti di Oz verso Glinda che agli occhi di tutti è la “Buona”. Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili. Ascolta qui la canzone Testo Every Day More Wicked [OZIANS] Every day more wicked Every day, the terror grows All of Oz is ever on alert That’s the way with wicked Spreading fear where’er she goes Seeking out new victims she can hurt [MADAME MORRIBLE] Like some terrible green blizzard Throughout the land she flies Defaming our poor Wizard With her calumnies and lies [ALL] She lies She lies [OZIANS] Save us from the wicked Shield us so we won’t be hexеd Give us warning, where will shе strike next? Where will she strike next? Where will she strike next? [ELPHABA] When I stop the Wizard All Oz will applaud How I saved them from the Wizard By revealing he’s a fraud If I can just make them believe in the truth That all that he says is a lie That’s when they’ll finally bid The Wizard goodbye [GLINDA] La, la, la, la [OZIANS] La, la, la, la La, la, la, la La, la, la, la La, la, la, la [OZIANS] Save us from the wicked Every night our voices wail Save us from this fear and victimhood We believe in Glinda With her magic, she’ll prevail She will make it end the way it should When at last the wicked is defeated by the good The good Wicked is defeated by the good Traduzione Every Day More Wicked [OZIANS] Ogni giorno più malvagia Ogni giorno, il terrore cresce Tutto Oz è sempre in allerta È così che funziona con i malvagi Diffondendo paura ovunque vada Cercando nuove vittime da ferire [MADAME MORRIBLE] Come una terribile bufera di neve verde Vola per tutta la terra Diffamando il nostro povero Mago Con le sue calunnie e bugie [TUTTI] Mente Mente [OZIANS] Salvaci dai malvagi Proteggici così non saremo stregati Avvisaci, dove colpirà la prossima volta? Dove colpirà la prossima volta? Dove colpirà la prossima volta? [ELPHABA] Quando fermerò il Mago Tutto Oz applaudirà Come li ho salvati dal Mago Rivelando che è un impostore Se solo riuscissi a fargli credere nella verità Che tutto ciò che dice è una bugia Sarà allora che finalmente diranno addio al Mago [OZIANS] Carissima Glinda, sei ancora la migliore Gli altri sono buoni, ma tu sei la migliore Ci sentiamo allegri, ci sentiamo allegri Solo per guardare il tuo riflesso Solo tu confuti la teoria Che non puoi migliorare la perfezione [GLINDA] La, la, la, la [OZIANS] La, la, la, la La, la, la, la La, la, la, la La, la, la, la La, la, la, la [OZIANS] Salvaci dai malvagi Ogni notte le nostre voci ululano Salvaci da questa paura e da questo vittimismo Crediamo in Glinda Con la sua magia, lei prevalere Farà in modo che finisca come deve finire Quando finalmente il malvagio sarà sconfitto dal bene Il bene Il malvagio sarà sconfitto dal bene Significato In Every Day More Wicked, nel corso della trama di Wicked For Good, gli abitanti di Oz si chiedono dove risieda la Strega Cattiva, dove apparirà di nuovo e dove disseminerà il suo terrore. Nel frattempo, Elphaba si nasconde e complotta contro il mago di Oz e Glinda viene esaltata da tutti, mentre si appresta alla sua festa di fidanzamento (fonte Genius.com).