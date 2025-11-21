GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di Every Day More Wicked

scritto da Giovanna Codella
wicked for good colonna sonora

Every Day More Wicked è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia racconta uno dei momenti culmine della storia mettendo in rilievo la cattiva reputazione di quella che è ormai diventata la “Strega Cattiva” (Elphaba), in contrasto con l’ammirazione da parte degli abitanti di Oz verso Glinda che agli occhi di tutti è la “Buona”.

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack  è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Ascolta qui la canzone

Testo Every Day More Wicked

[OZIANS]
Every day more wicked
Every day, the terror grows
All of Oz is ever on alert
That’s the way with wicked
Spreading fear where’er she goes
Seeking out new victims she can hurt

[MADAME MORRIBLE]
Like some terrible green blizzard
Throughout the land she flies
Defaming our poor Wizard
With her calumnies and lies

[ALL]
She lies
She lies

[OZIANS]
Save us from the wicked
Shield us so we won’t be hexеd
Give us warning, where will shе strike next?
Where will she strike next?
Where will she strike next?

[ELPHABA]
When I stop the Wizard
All Oz will applaud
How I saved them from the Wizard
By revealing he’s a fraud
If I can just make them believe in the truth
That all that he says is a lie
That’s when they’ll finally bid
The Wizard goodbye

[GLINDA]
La, la, la, la

[OZIANS]
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la

[OZIANS]
Save us from the wicked
Every night our voices wail
Save us from this fear and victimhood
We believe in Glinda
With her magic, she’ll prevail
She will make it end the way it should
When at last the wicked is defeated by the good
The good
Wicked is defeated by the good

Traduzione Every Day More Wicked

[OZIANS]
Ogni giorno più malvagia
Ogni giorno, il terrore cresce
Tutto Oz è sempre in allerta
È così che funziona con i malvagi
Diffondendo paura ovunque vada
Cercando nuove vittime da ferire

[MADAME MORRIBLE]
Come una terribile bufera di neve verde
Vola per tutta la terra
Diffamando il nostro povero Mago
Con le sue calunnie e bugie

[TUTTI]
Mente
Mente

[OZIANS]
Salvaci dai malvagi
Proteggici così non saremo stregati
Avvisaci, dove colpirà la prossima volta?
Dove colpirà la prossima volta?
Dove colpirà la prossima volta?

[ELPHABA]
Quando fermerò il Mago
Tutto Oz applaudirà
Come li ho salvati dal Mago
Rivelando che è un impostore
Se solo riuscissi a fargli credere nella verità
Che tutto ciò che dice è una bugia
Sarà allora che finalmente diranno
addio al Mago

[OZIANS]
Carissima Glinda, sei ancora la migliore
Gli altri sono buoni, ma tu sei la migliore
Ci sentiamo allegri, ci sentiamo allegri
Solo per guardare il tuo riflesso
Solo tu confuti la teoria
Che non puoi migliorare la perfezione

[GLINDA]
La, la, la, la

[OZIANS]
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la

[OZIANS]

Salvaci dai malvagi
Ogni notte le nostre voci ululano
Salvaci da questa paura e da questo vittimismo
Crediamo in Glinda
Con la sua magia, lei prevalere
Farà in modo che finisca come deve finire
Quando finalmente il malvagio sarà sconfitto dal bene
Il bene
Il malvagio sarà sconfitto dal bene

Significato

In Every Day More Wicked, nel corso della trama di Wicked For Good, gli abitanti di Oz si chiedono dove risieda la Strega Cattiva, dove apparirà di nuovo e dove disseminerà il suo terrore. Nel frattempo, Elphaba si nasconde e complotta contro il mago di Oz e Glinda viene esaltata da tutti, mentre si appresta alla sua festa di fidanzamento (fonte Genius.com).

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati