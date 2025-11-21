Wicked For Good: testo e traduzione di Every Day More Wicked

Every Day More Wicked è una delle canzoni della colonna sonora del film Wicked: For Good. La traccia racconta uno dei momenti culmine della storia mettendo in rilievo la cattiva reputazione di quella che è ormai diventata la “Strega Cattiva” (Elphaba), in contrasto con l’ammirazione da parte degli abitanti di Oz verso Glinda che agli occhi di tutti è la “Buona”.

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Testo Every Day More Wicked

[OZIANS]

Every day more wicked

Every day, the terror grows

All of Oz is ever on alert

That’s the way with wicked

Spreading fear where’er she goes

Seeking out new victims she can hurt

[MADAME MORRIBLE]

Like some terrible green blizzard

Throughout the land she flies

Defaming our poor Wizard

With her calumnies and lies

[ALL]

She lies

She lies

[OZIANS]

Save us from the wicked

Shield us so we won’t be hexеd

Give us warning, where will shе strike next?

Where will she strike next?

Where will she strike next?

[ELPHABA]

When I stop the Wizard

All Oz will applaud

How I saved them from the Wizard

By revealing he’s a fraud

If I can just make them believe in the truth

That all that he says is a lie

That’s when they’ll finally bid

The Wizard goodbye

[GLINDA]

La, la, la, la

[OZIANS]

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

[OZIANS]

Save us from the wicked

Every night our voices wail

Save us from this fear and victimhood

We believe in Glinda

With her magic, she’ll prevail

She will make it end the way it should

When at last the wicked is defeated by the good

The good

Wicked is defeated by the good

Traduzione Every Day More Wicked

[OZIANS]

Ogni giorno più malvagia

Ogni giorno, il terrore cresce

Tutto Oz è sempre in allerta

È così che funziona con i malvagi

Diffondendo paura ovunque vada

Cercando nuove vittime da ferire

[MADAME MORRIBLE]

Come una terribile bufera di neve verde

Vola per tutta la terra

Diffamando il nostro povero Mago

Con le sue calunnie e bugie

[TUTTI]

Mente

Mente

[OZIANS]

Salvaci dai malvagi

Proteggici così non saremo stregati

Avvisaci, dove colpirà la prossima volta?

Dove colpirà la prossima volta?

Dove colpirà la prossima volta?

[ELPHABA]

Quando fermerò il Mago

Tutto Oz applaudirà

Come li ho salvati dal Mago

Rivelando che è un impostore

Se solo riuscissi a fargli credere nella verità

Che tutto ciò che dice è una bugia

Sarà allora che finalmente diranno

addio al Mago

[OZIANS]

Carissima Glinda, sei ancora la migliore

Gli altri sono buoni, ma tu sei la migliore

Ci sentiamo allegri, ci sentiamo allegri

Solo per guardare il tuo riflesso

Solo tu confuti la teoria

Che non puoi migliorare la perfezione

[GLINDA]

La, la, la, la

[OZIANS]

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

[OZIANS]

Salvaci dai malvagi

Ogni notte le nostre voci ululano

Salvaci da questa paura e da questo vittimismo

Crediamo in Glinda

Con la sua magia, lei prevalere

Farà in modo che finisca come deve finire

Quando finalmente il malvagio sarà sconfitto dal bene

Il bene

Il malvagio sarà sconfitto dal bene

Significato

In Every Day More Wicked, nel corso della trama di Wicked For Good, gli abitanti di Oz si chiedono dove risieda la Strega Cattiva, dove apparirà di nuovo e dove disseminerà il suo terrore. Nel frattempo, Elphaba si nasconde e complotta contro il mago di Oz e Glinda viene esaltata da tutti, mentre si appresta alla sua festa di fidanzamento (fonte Genius.com).