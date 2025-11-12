Miley Cyrus – Dream As One per il film Avatar: Fuoco e Cenere

L’artista pop vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso Dream as One per il film Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita il 14 novembre 2025.

Il brano, con la melodia e il testo realizzati dalla stessa cantautrice, con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, sarà inclusa nella colonna sonora originale che verrà pubblicata il 12 dicembre.

“Sono onorata di supportare Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto con Mark Ronson e Andrew Wyatt. Essendo stata personalmente colpita dal fuoco e ricostruita dalle sue ceneri, questo progetto ha un significato profondo per me. Grazie, Jim, per l’opportunità di trasformare quell’esperienza in medicina musicale. I temi del film di unità, guarigione e amore risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell’universo creata dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera” ha dichiarato Miley, diffondendo anche uno snippet della canzone.

Honored to support Avatar: Fire and Ash with an original song I’ve written with Mark Ronson and Andrew Wyatt. Having been personally affected by fire and being rebuilt from the ashes, this project holds profound meaning for me. Thank you, Jim, for the opportunity to turn that… pic.twitter.com/OyHvzZJhXp — Miley Cyrus (@MileyCyrus) October 22, 2025

Testo Dream As One

Even through the flames

Even through the ashes in the sky

Baby, when we dream

We dream as one

(In aggiornamento)

Traduzione

Anche attraverso le fiamme

Anche attraverso le ceneri nel cielo

Tesoro, quando sogniamo

Sogniamo come uno

(In aggiornamento)