Miley Cyrus – Dream As One per il film Avatar: Fuoco e Cenere

scritto da Giovanna Codella
L’artista pop vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso Dream as One per il film Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita il 14 novembre 2025.

Il brano, con la melodia e il testo realizzati dalla stessa cantautrice, con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, sarà inclusa nella colonna sonora originale che verrà pubblicata il 12 dicembre.

“Sono onorata di supportare Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto con Mark Ronson e Andrew Wyatt. Essendo stata personalmente colpita dal fuoco e ricostruita dalle sue ceneri, questo progetto ha un significato profondo per me. Grazie, Jim, per l’opportunità di trasformare quell’esperienza in medicina musicale. I temi del film di unità, guarigione e amore risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell’universo creata dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera” ha dichiarato Miley, diffondendo anche uno snippet della canzone.

Testo Dream As One

Even through the flames
Even through the ashes in the sky
Baby, when we dream
We dream as one

(In aggiornamento)

Traduzione

Anche attraverso le fiamme
Anche attraverso le ceneri nel cielo
Tesoro, quando sogniamo
Sogniamo come uno

(In aggiornamento)

