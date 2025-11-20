Wicked For Good: testo e traduzione di The Girl in the Bubble scritto da Giovanna Codella 21 Novembre 2025 The Girl in the Bubble è una delle due canzoni inedite scritte per Wicked: For Good. Il brano è una canzone incentrata su un personaggio che esplora il conflitto interiore di Glinda (Ariana Grande), nascosto sotto il suo aspetto glamour e scintillante. Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili. Ascolta qui la canzone Testo The Girl in the Bubble Look There’s that beautiful girl With the beautiful life Such a beautiful life Built on lies ‘Cause all that’s required To live in a dream Is endlessly closing your eyes She spins such beautiful stories To sing her to sleep Full of magic and glory and love She’s that girl in the bubble A bright, shiny bubble Blissfully floating above All, but The truth has a way of seething the wind Beneath the surface and sheen And blind as you try to be eventually It’s hard to unsee what you’ve seen And so that Beautiful girl with the beautiful life Has a quеstion that haunts her somehow If she looks down from thе sky It’s a real world of trouble Beautiful world is all she knows And all of her watching just achieves a new dream And the beautiful lies never stop For the girl in the bubble A bright, shiny bubble Isn’t high time for her bubble to pop Traduzione The Girl in The Bubble Guarda C’è quella bellissima ragazza Con una vita meravigliosa Una vita così meravigliosa Costruita sulle bugie Perché tutto ciò che serve Per vivere in un sogno È chiudere gli occhi all’infinito Racconta storie così belle Per cantarle addosso Piena di magia, gloria e amore È quella ragazza nella bolla Una bolla luminosa e scintillante Che fluttua beatamente sopra Tutto, ma La verità ha un modo di far ribollire il vento Sotto la superficie e la lucentezza E cieco come cerchi di essere alla fine È difficile non vedere ciò che hai visto E così Una bellissima ragazza con una vita meravigliosa Ha una domanda che in qualche modo la perseguita Se guarda giù dal cielo È un vero mondo di guai Un mondo meraviglioso è tutto ciò che conosce E tutto ciò che guarda non fa che realizzare un nuovo sogno E le belle bugie non finiscono mai Per la ragazza nella bolla Una bolla luminosa e scintillante Non è forse giunto il momento che la sua bolla scoppi Significato The Girl in the Bubble rivela che nel film Wicked for Good Glinda si sente intrappolata dalle aspettative che derivano dall’essere “buona” e amata. La “bolla” simboleggia l’immagine pubblica che la strega deve mantenere: fluttuare sopra tutti gli altri, sorridente, dorata e impeccabile. Ma dentro di sé, è isolata, sopraffatta dalla pressione e alle prese con le proprie insicurezze. Allo stesso tempo, la canzone riflette il legame di Glinda con Elphaba e il suo senso di colpa per il ruolo che gioca nel plasmare l’opinione pubblica contro la sua amica. La bolla diventa una metafora di come Glinda osservi il mondo da lontano, incapace di farsi da parte e combattere al fianco di Elphaba, anche se lo vorrebbe. Esprime il suo desiderio di liberarsi dalle aspettative di perfezione, il suo rimpianto per le scelte che le hanno separate e il suo desiderio di ridefinire chi è, andando oltre la personalità scintillante che tutti adorano (fonte Genius.com).