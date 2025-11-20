GingerGeneration.it

Wicked For Good: testo e traduzione di The Girl in the Bubble

scritto da Giovanna Codella
the girl in the bubble - ariana grande

The Girl in the Bubble è una delle due canzoni inedite scritte per Wicked: For Good. Il brano è una canzone incentrata su un personaggio che esplora il conflitto interiore di Glinda (Ariana Grande), nascosto sotto il suo aspetto glamour e scintillante.

Il 19 novembre 2025 è arrivata nelle sale italiane la seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. La colonna sonora Wicked: For Good The Soundtrack è uscita il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Testo The Girl in the Bubble

Look
There’s that beautiful girl
With the beautiful life
Such a beautiful life
Built on lies

‘Cause all that’s required
To live in a dream
Is endlessly closing your eyes

She spins such beautiful stories
To sing her to sleep
Full of magic and glory and love
She’s that girl in the bubble
A bright, shiny bubble
Blissfully floating above

All, but
The truth has a way of seething the wind
Beneath the surface and sheen
And blind as you try to be eventually
It’s hard to unsee what you’ve seen
And so that

Beautiful girl with the beautiful life
Has a quеstion that haunts her somehow
If she looks down from thе sky
It’s a real world of trouble
Beautiful world is all she knows

And all of her watching just achieves a new dream
And the beautiful lies never stop
For the girl in the bubble
A bright, shiny bubble
Isn’t high time for her bubble to pop

Traduzione The Girl in The Bubble

Guarda
C’è quella bellissima ragazza
Con una vita meravigliosa
Una vita così meravigliosa
Costruita sulle bugie

Perché tutto ciò che serve
Per vivere in un sogno
È chiudere gli occhi all’infinito

Racconta storie così belle
Per cantarle addosso
Piena di magia, gloria e amore
È quella ragazza nella bolla
Una bolla luminosa e scintillante
Che fluttua beatamente sopra

Tutto, ma
La verità ha un modo di far ribollire il vento
Sotto la superficie e la lucentezza
E cieco come cerchi di essere alla fine
È difficile non vedere ciò che hai visto
E così

Una bellissima ragazza con una vita meravigliosa
Ha una domanda che in qualche modo la perseguita
Se guarda giù dal cielo
È un vero mondo di guai
Un mondo meraviglioso è tutto ciò che conosce

E tutto ciò che guarda non fa che realizzare un nuovo sogno
E le belle bugie non finiscono mai
Per la ragazza nella bolla
Una bolla luminosa e scintillante
Non è forse giunto il momento che la sua bolla scoppi

Significato

The Girl in the Bubble rivela che nel film Wicked for Good Glinda si sente intrappolata dalle aspettative che derivano dall’essere “buona” e amata. La “bolla” simboleggia l’immagine pubblica che la strega deve mantenere: fluttuare sopra tutti gli altri, sorridente, dorata e impeccabile. Ma dentro di sé, è isolata, sopraffatta dalla pressione e alle prese con le proprie insicurezze.

Allo stesso tempo, la canzone riflette il legame di Glinda con Elphaba e il suo senso di colpa per il ruolo che gioca nel plasmare l’opinione pubblica contro la sua amica. La bolla diventa una metafora di come Glinda osservi il mondo da lontano, incapace di farsi da parte e combattere al fianco di Elphaba, anche se lo vorrebbe. Esprime il suo desiderio di liberarsi dalle aspettative di perfezione, il suo rimpianto per le scelte che le hanno separate e il suo desiderio di ridefinire chi è, andando oltre la personalità scintillante che tutti adorano (fonte Genius.com).

